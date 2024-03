Jonna Larsen troede først ikke sine egne øjne. Der måtte simpelthen være tale om spam.

Men da hun kiggede nærmere på beskeden, der var tikket ind i hendes eBoks, så den alligevel ud til at være god nok.

Skattestyrelsen havde opkrævet hende for den sølle sum af 84 øre, fordi hun havde betalt den grønne afgift på hendes bil et par dage for sent, og der dermed skulle betales dagsrenter af beløbet.

»Det er fuldstændig vildt og åndssvagt, at de opkræver så små beløb,« siger Jonna Larsen til B.T.

»Det gider jeg slet ikke bruge tid på, og de skal da heller ikke bruge tid på det inde hos Skat. Det koster sikkert langt mere blot i administrative omkostninger at opkræve så få penge.«

Mange bække små er selvfølgelig også en slags penge og havde beløbet været af betydning, havde hun intet problem haft med at betale.

»Jeg havde forstået det, hvis de havde sendt et gebyr, fordi jeg havde betalt for sent, men jeg forstår ikke, hvorfor de ikke kan trække så små beløb fra den overskydende skat for eksempel,« siger hun.

B.T. har spurgt Skattestyrelsen, hvad det koster at oprette og sende en opkrævning.

Skattestyrelsen har oplyst, at det er et automatisk IT-system, der udsender opkrævningerne, men de har ikke svaret på endnu, hvad det koster per styk.

B.T. har spurgt Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, om der ikke er en grænse for, hvor lavt et beløb Skat opkræver hos folk.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat,« svarer Sune Thvilum-Kannegaard på mail og tilføjer:

»Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter.«

