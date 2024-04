Det kan godt være, det ikke er super spændende, men det er enormt effektivt.

I det seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Spar Kassen' er gæsterne på jagt efter såkaldte ‘pengemaskiner’, hvor du enten sparer penge på at bruge penge eller får pengene til at vokse.

Og et af de emner, der diskuteres, er afdrag på gæld. En sparemetode, værten Niels Philip Kjeldsen kalder ‘ikke sexet’ - men som alligevel er meget effektiv.

»Hvis du for eksempel har et billån, kassekredit eller kviklån, så brug nogle penge på at nedbringe den gæld. Du sparer penge her og nu, og den samlede gæld bliver simpelthen mindre, fordi rentebetalingerne ikke bliver så store,« fortæller Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, i podcasten:

»Hvis jeg havde 10.000 kroner og bruger dem på at betale af på gæld med en rente på 10 procent, så bliver det over en tiårig periode en besparelse på 4-5000 kroner.«

Også Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA Pension, udpeger betaling af gæld som en rigtig god sparemetode.

Hun påpeger, at det gennem mange år har været kedeligt at afdrage gæld, fordi renten har været så lav, men at renten nu er så høj, at det bør rykkes ‘længere frem i bevidstheden’.

Camilla Schjølin Poulsen tager udgangspunkt i, at du har et lån til 12 procent i rente og bruger 30.000 kroner på at betale af på én gang.

»Det specielle er, at når du afdrager eller nedbringer gæld, så får du en meget hurtig og risikofri besparelse,« siger Camilla Schjølin Poulsen:

»Hvis du afdrager med 30.000 kroner på en gæld til 12 procent i rente, og du trækker skattefradraget fra, så er det alligevel 2400 kroner om året, man sparer efter skat. Så det er altså ret godt.«

