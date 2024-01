Der lød mange ramaskrig, da regeringen valgte at afskaffe store bededag.

Men onsdag 31. januar kan det måske føles lidt mindre katastrofalt, da man i stedet for en fridag, skal arbejde men mod kompensation.

Og den kompensation er til at finde på dagens lønseddel, skriver DR.

Afskaffelsen af helligdagen betyder, at alle fuldtidsansatte som udgangspunkt har krav på 0,45 procent mere i løn.

»En tommelfingerregel er, at du skal have en arbejdsdag udbetalt, enten som en tolvtedel hver måned, ellers skal den udbetales to gange om året,« forklarer Christina Madsen, der er formand for fagforbundet HK Privat i Nordjylland.

Det betyder, at hvis man tjener 400.000 om året, så har man ret til 150 kroner ekstra om måneden før skat.

DR skriver yderligere, at hvis man ikke kan se det på dagens lønseddel, så er det formentlig fordi, at din arbejdsgiver vælger kun at udbetale beløbet to gange årligt i stedet for hver måned.

Christina Madsen understreger, at det er vigtigt at holde øje med, om man får det rigtige beløb udbetalt.

Det er ikke det eneste, som ændrer sig på din lønseddel.

B.T. har tidligere skrevet om en stor forandring på den lønseddel, der senest er landet 31. januar.

En forandring, der vil give mange et chok. B.T. har talt med en forbrugerøkonom, som kommer med en meget præcis guide til, hvordan du forbereder dig.