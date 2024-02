Fra denne morgen kan du få 2.500 kroner indsat på din konto.

I hvert fald hvis du er en af de omkring 400.000 sjællandske andelshavere i energiselskabet Andel.

Det skriver Børsen.

Det var i sidste uge, at energiselskabet i en pressemeddelelse oplyste, at man i 2022 havde fået et klækkeligt milliardoverskud – og derfor vil man nu give tilbage til kunderne.

I alt vil cirka 400.000 andelshaverne kunne få del i de i alt 850 millioner kroner, som bliver sendt tilbage.

Det betyder, at alle kan få 2.500 kroner sat ind på deres konto.

»2022 var et turbulent år med ekstreme priser på energi. Derfor får andelshaverne nu helt ekstraordinært mulighed for at få del i Andels overskud fra 2022, og jeg håber, at udbetalingen på 850 millioner kroner vækker glæde,« lød det i pressemeddelelsen fra bestyrelsesformand Jens Stenbæk.

Hvis du vil have fingrene i pengene, skal du dog være bosat, have sommerhus eller have virksomhed på Nordvest-, Vest-, Midt- og Sydsjælland eller på dele af Lolland-Falster og øerne og få transporteret din strøm af elnetselskabet Cerius.

Pengene bliver ikke udbetalt automatisk. Du skal ansøge om at få de 2.500 kroner på Andels hjemmeside.

Du kan læse mere om, hvordan du får pengene udbetalt – og om du er omfattet af tilbagebetalingen – på Andels hjemmeside lige HER.