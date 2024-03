Hvis du føler dig en smule mere træt end normalt denne morgen, så kan det skyldes, at du mistede en times søvn hen over natten i forbindelse med skiftet fra vintertid til sommertid.

Men det skifte bringer også godt nyt med sig. I hvert fald for din pengepung.

For fra midnat bliver strømmen billigere, skriver DR.

Ifølge mediet skyldes det, at nettarifferne – som dækker over transporten af strømmen – også skifter fra vinterpris til sommerpris.

»Normalt udgør tarifferne 20-25 procent af din samlede elregning, og den del af din regning kan blive halveret i skiftet mellem vinter- og sommerperioden,« lyder det fra Daniel Skovsbo Erichsen, der er kunde- og udviklingsdirektør ved N1, til DR.

Det er dog ikke kun kunder hos N1, der kan få glæde af det. Det kan langt de fleste danskere, lyder det.

Også Ritzau har omtalt sagen, hvor netselskaberne fra 1. april ændrer priserne for at transportere strømmen – de såkaldte nettariffer.

Årsagen til ændringen er, at presset på elnettet aftager om sommeren, hvor der for eksempel ikke bruges nær så meget strøm til de varmepumper, der opvarmer husene.

Alligevel er der fortsat brug for at få rykket så meget af forbruget væk fra spidsbelastningsperioden, forklarer Daniel Skovsbo Erichsen til Ritzau:

»Hvis alle bare bruger løs af strømmen om eftermiddagen og aftenen, kræver det en dyr og tidskrævende opgradering af elnettet. Ved at sprede elforbruget ud på hele døgnet, får vi mere for de penge, vi allerede investerer i at udbygge elnettet til et elektrificeret samfund,« siger han.