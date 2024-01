Julen varer lige til påske, lyder det jo i en julesang, mange synger, når der danses rundt om træet juleaften.

Nu tyder noget på, at den i det mindste varer til starten af det nye år – i hvert fald for over 400.000 danskere.

Andelshaverne hos energikæmpen Andel og kunder i elnetselskabet Cerius ser nemlig ud til at få del i energikoncernens overskud for 2022, skriver Finans.

Og der er ikke tale om småpenge.

Andel kunne for ni måneder siden præsentere et overskud på hele fire milliarder kroner, og 850 millioner kan nu ende i andelshavernes lommer.

»Hvis repræsentantskabet vedtager den foreslåede model for udbyttebetaling, vil hver enkelt andelshaver modtage cirka 2.000 kroner før skat,« forklarer Andel ifølge Finans.

Allerede da regnskabet blev præsenteret i april 2023, luftede Andel muligheden for at lade andelshaverne få del i overskuddet.

Den endelige beslutning om den mulige forsinkede julegave til andelshaverne træffes på et repræsentantskabsmøde i februar.

Ender andelshaverne med at få udbetalt pengene, skal der betales skat af beløbet.

Andels kunder bor primært på Sjælland, Lolland og Falster.