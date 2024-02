Forsikringsselskaber får nu et opråb om, at de skal behandle deres kunder lige, når de rådgiver om pension.

Det sker, efter at Finanstilsynet har undersøgt, hvordan forsikringsselskaberne rådgiver deres kunder. B.T. har allieret sig med Ida Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea, for at vise dig, hvad du skal være opmærksom på.

»Alle pensionstagere skal huskes, så de får den rådgivning, som de betaler for. Forsikringsformidlerne har et ansvar for at balancere rådgivningsindsatsen til alle kundeniveauer, også selvom det er firmaet, som sætter underskriften på rådgivningsaftalen,« siger Ulla Brøns Petersen, der er kontorchef hos Finanstilsynets forbrugerkontor, i en pressemeddelelse.

Hun indskærper, at alle pensionstagere skal have rådgivning, og det ikke kun er de formuende, højtlønnede eller højt profilerede ansatte, der får rådgivningen.

Hvad er firmapension? Firmapension er en pensionsordning, der omfatter medarbejderne i en bestemt virksomhed.

Her har arbejdsgiver og medarbejdere aftalt, hvordan pensionsordningen skal sammensættes, og – mindst lige så vigtigt – hvad den skal dække.

Medarbejdere vælger selv, om de vil tilmelde sig firmapension eller ej.

I undersøgelsen har Finanstilsynet bl.a. haft fokus på situationer, hvor man skal være særligt på vagt.

Utilstrækkelig rådgivning kan nemlig forhindre kunder i at få fuldt udbytte af deres forsikringer og pensionsordninger, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for deres økonomiske fremtid, påpeger kontorchefen.

»Vi har en formodning om, at det kan være et generelt problem i firmapensionerne, at der er pensionstagere, som ikke helt får den rådgivning, de betaler for,« siger Ulla Brøns Petersen.

Forbrugerøkonom Ida Moesby fra Nordea anbefaler, at man som forbruger får stillet nogen spørgsmål til firmapensionsordningerne, ligesom man vil gøre til andre ordninger.

»Hvad er din indbetalingsprocent, hvordan bliver pensionsordningen forvaltet i form af forventet afkast, hvad er omkostningerne, hvilke vilkår gælder, og hvilke livsforsikringer følger med,« nævner hun som nogen af de relevante spørgsmål.

Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom hos Sydbank, anbefaler også, at man får kigget sine investeringer og forsikringer igennem, når det gælder firmapensioner.

»I forhold til investeringerne er det vigtigt at få lavet en risikoprofil, så dine investeringer matcher din risikoprofil. Det nytter ikke at have en for høj risiko på dine investeringer, hvis det holder dig søvnløs om natten,« siger han og tilføjer:

»I forhold til forsikringer er der mange forsikringer at tage stilling til. Tab af erhvervsevne, udbetaling ved kritisk sygdom, livsforsikring og løbende udbetalinger til børn, hvis man går bort. Det vil jeg nok sige, er de mest gængse og vigtigste forsikringer at have styr på. «