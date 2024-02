Danskerne er gået amok i opkald og mails til Skat, efter de i den her uge har set årets første lønseddel, der har været længe frygtet for især boligejerne.

Det viser en opgørelse over henvendelser den her uge, B.T. har fået fra Skattestyrelsen.

»Der har været meget travlt de sidste dage af januar, efter at borgerne har fået deres lønseddel,« siger Søren Bork Hansen, der er underdirektør i Skattestyrelsen med ansvar for Borgervejledningen.

Fra 27. januar til 31. januar i år har 33.324 personer henvendt sig til Skattestyrelsen, og det er flere end i samme periode de sidste to år.

Her er klagerne Skattestyrelsen har opgjort henvendelser og besvarelser fra 27. januar til 31. januar de seneste tre år. Det er den periode langt de fleste danskere har kunnet se årets første lønseddel. Samlet antal henvendelser besvaret af Borger- og Virksomhedsvejledning fra 27. januar til 31. januar: 2024: 33.324

2023: 27.751

2022: 24.313 Besvarede henvendelser per åbningstime fra 27. januar til 31. januar: 2024: 1515

2023: 1387

2022: 1215

Sidste år kontaktede 25.751 personer Skattestyrelsen på samme tidspunkt, mens antallet var 24.313 i 2022.

»Især trykket ind på telefonerne har været stort og større end de to tidligere år. Derfor har vi også haft mange medarbejdere i gang hver dag, og de har alle haft mere end nok arbejde,« siger Søren Bork Hansen.

Det er, fordi grundskylden i år bliver trukket direkte fra ens månedsløn i stedet for at skulle betales hvert halve år, at mange boligejere har frygtet årets første lønseddel.

»Mange får et lille chok, når de ser lønsedlen,« sagde Ida Moesby, der er forbrugerøkonom hos Nordea, søndag til B.T.



Den månedlige betaling af grundskylden har nemlig den konsekvens, at boligejerne skal betale mere i skat hver måned, og derfor er skattefradraget på lønsedlen sat ned.

»Folk spørger mest om, hvorfor deres fradrag er blevet sat ned, eller hvorfor de får mindre udbetalt i løn end normalt,« siger Søren Bork Hansen og tilføjer:

»For eksempel ringer en borger og siger: 'Jeg plejer at have 5.000 kroner i fradrag, hvorfor har jeg kun 4.000 kroner i fradrag nu?'. Så finder vi selvfølgelig en forklaring på det.«

Men det er ikke kun på grund af lavere fradrag på grund af grundskylden, mange har henvendt sig til Skat.

»Ofte er det fordi, at borgerens forskudsopgørelse ikke er opdateret med de rigtige oplysninger for 2024, der kan eksempelvis mangle et fradrag eller nye lønoplysninger,« siger Søren Bork Hansen og fortsætter:

»Der er også mange, der gerne vil have et generelt tjek af deres forskudsopgørelse for 2024, når de nu er i kontakt med os.«

Få her råd til, hvordan du ser, hvor meget du betaler i grundskyld om måneden.