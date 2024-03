Har du planer om at sætte tænderne i et chokoladeæg den her påske, så bør du måske huske at nyde det lidt ekstra.

For prisen på kakaobønner er lige nu rekordhøj – og faktisk dyrere end kobber.

Det skriver The Guardian.

Alene i sidste uge steg prisen på kakaobønner med over 47 procent til over 8.900 dollar pr. ton, skrev erhvervsmediet Bloomberg.

Nu er prisen så steget yderligere. Og ikke bare lidt.

For priserne er nu steget til det højeste niveau nogensinde, og på råvarebørserne i London og New York nåede den for første gang over 10.000 dollar pr. ton. Det svarer til knap 70.000 danske kroner.

Dermed har det også oversteget prisen på kobber.

Men hvad er egentlig årsagen til, at priserne er steget så voldsomt den seneste tid? Den skal findes i, at man for tredje år i træk har haft en dårlig høst i Vestafrika, skriver The Guardian.

Der har Ghana og Elfenbenskysten, som tilsammen producerer mere end halvdelen af den globale kakaohøst, været ramt af ekstremt vejr, som er blevet forstærket af klimakrisen og vejrfænomenet El Niño, lyder det.

Derudover har man været ramt af sygdomme i afgrøderne og underinvestering i aldrende plantager.

Til The Guardian forklarer Martijn Bron, der er tidligere chef for kakaohandel hos råvaregiganten Cargill, at det ikke er fordi, at verden er ved at løbe tør for chokolade – men at priserne forventes at forblive høje i lang tid.

Samtidig advarer chokoladeproducenter om, at det kan betyde flere prisstigninger og potentielle reduktioner i størrelsen af chokoladebarer og -slik.

»Kakaopriserne er tredoblet i løbet af det seneste år. Selvom vi kun har givet en brøkdel af prisstigningen videre til forbrugerne i 2023 (...) kan vi blive nødt til at foretage ansvarlige prisjusteringer i fremtiden på grund af de vedvarende høje kakaopriser,« lyder det eksempelvis fra en talsmand for Nestlé, som ejer chokolademærker som KitKat, Smarties og Quality Street.