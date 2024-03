Du kan spare mange penge på at købe kød på tilbud og lægge det i fryseren.

Men det er en rigtig god idé at planlægge, så der er plads, for det frosne kød kan ikke nødvendigvis holde så længe, som du tror.

Ekspert forklarer nemlig i det allerførste afsnit af B.T. Penges nye podcast 'Spar Kassen', hvor længe man kan have forskellige typer af kød liggende i fryseren uden, at det mister kvalitet og smag.

Og der er faktisk store forskelle.

I den første episode af 'Spar Kassen', som du kan finde her i bunden eller eksempelvis på Spotify, har vært Niels Philip Kjeldsen besøg af Claus Nykjær, som er analysechef ved Tjek og eTilbudsavis, og fødevareekspert og lektor ved Niels Brock, Michael René.

Og her gennemgår trioen en række af de varer, man kan købe på tilbud forud for påske, hvor mange har fridage og planlægger familiemiddage.

Iblandt de varer er lammekød, og helt generelt vurderer Niels Philip Kjeldsen, at der er et stort sparepotentiale ved at købe kød på tilbud og lægge det i fryseren.

Her er der lige en enkelt ting, man skal være opmærksom på, pointerer Michael René.

»Når nu vi kigger på den fryser, som vi allerede har fyldt et par gange her i udsendelsen, så er det bare vigtigt, at fryseren ikke bliver et venteværelse til skraldespanden,« siger Michael René i Spar Kassen.

»Man kan godt have en idé om, at det får man da lavet, og så når den flæskesteg at blive vildt gammel. Måske ligger den der to-tre år, og så ryger den måske direkte i skraldespanden, fordi man bliver usikker på det.«

Og dermed går man altså ikke bare glip af den besparelse, man havde hentet i første omgang. Man har smidt pengene samme vej som det kasserede kød.

»Man kan nu godt tilberede den og spise den, men skal bare peppe den op med en masse gode krydderier og måske lidt ekstra sovs til. Den bliver måske en anelse mere tør, men man kan sagtens spise det,« understreger Michael René.

Han forklarer desuden undervejs i podcasten, at forskellige typer kød har vidt forskellige holdbarhed, når det ligger i fryseren.

Og med holdbarhed mener han ikke, at kødet bliver fordærvet, men snarere, at det taber noget af kvaliteten.

Du får de yderpunkter her i holdbarhed - hør podcasten for at få hele listen 10 forskellige slags kød, fisk og mejeriprodukter.

Lam: Halvandet år

Mager fisk: Tre til seks måneder

Gravad/røget fisk: Tre til fire måneder