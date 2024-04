Er du bilejer, har du næppe et smil på læben, når du svinger dankortet ved benzinautomaten.

Og en ekspert vurderer nu, at du til sommer kan have endnu mindre grund til at smile, når du tanker bilen op.

Årsagen til, at benzinpriserne på det seneste er steget, er et resultat af, at olien er blevet dyrere, og det kan betyde, at priserne ved benzinstanderne kan nærme sig nyt niveau, fortæller Ole Hansen, der er chef for Saxo Banks råvarestrategi,

»Det betyder, at benzinpriserne ude ved standerne nærmer sig 15 kroner igen. Det er jo priser, som vi ikke lige har set for nyligt,« siger han.

Ole Hansen forklarer, at stigende benzinpriser sidst blev set, da Rusland gik ind i Ukraine.

»Der var en generel frygt for forsyningssikkerheden i verdenen, og nu er vi begyndt at nærme os de niveauer igen, så forbrugerne kan mærke det i form af dyrere priser for benzin her til sommer, når de skal ud og køre på vejene, og landmændene, når de skal ud på markederne og plante nogle afgrøder her til foråret,« siger han og tilføjer:

»De vil betale en højere pris, end de gjorde sidste år. Der kræves energi til næsten alt, som skal produceres og transporteres, så det kan ikke undgås, at det har en effekt på forbrugerpriserne.«

Ole Hansen vurderer, at prisen for benzin kan stige yderligere.

»Hvis presset forsætter henover sommeren, kan vi måske godt lægge yderligere 50 øre på prisen,« siger Ole Hansen.

