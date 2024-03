Hop på flyet og sig farvel til grå skyer og god dag til skinnende sol.

Knap halvedelen af de danskere, der rejser i påskeferien, vælger at flyve til deres feriedestination. Men strejker, aflysninger og forsinkelser kan lægge en dæmper på feriestemningen.

Benedikte Bolvig Lund er advokat og leder af Flyhjælps lawsuitafdeling og ved, at det er vigtigt, at flypassagerer kender deres rettigheder, hvis deres fly bliver forsinket eller aflyst.

»Flyselskaberne er for det meste klar over, om de skal refundere penge eller ej i det øjeblik, de aflyser et fly. Flyselskaberne skal naturligvis oplyse passagererne om deres rettigheder, men det gør de oftest ikke, ikke før de bliver spurgt,« siger hun.

Fem vigtige råd Husk dine rettigheder som flypassager: Du har ret til forplejning, hvis du skal vente længe i lufthavnen Forplejning kan være drikkevarer, måltider, telefonopkald og endda hotelophold. Hvis flyet er forsinket med mere end fem timer eller helt bliver aflyst, kan du vælge, om du vil have refunderet hele billetprisen eller have gratis alternativ transport fra flyselskabet. Du har ret til kompensation ved forsinkelse på mere end 3 timer Ankommer du til din destination med mere end tre timers forsinkelse, kan du kræve kompensation på op mod 4.500 danske kroner fra flyselskabet. Du har også ret til kompensation for missede tilslutningsfly. Begge flyvninger skal dog have været en del af en enkelt booking. Hvis flyet bliver aflyst mindre end 14 dage før afgang, har du ret til kompensation Informerer flyselskabet om aflysningen mindre end 14 dage før afgang, kan du være berettiget til en kompensation. Hvis du selv booker en erstatningsbillet for et aflyst fly, fordi flyselskabet ikke tilbyder en erstatningsflyvning, er det muligt at få refunderet den dyrere billet. Pludselige strejker giver dig ret til kompensation En pludselig strejke for flypersonale organiseret af fagforeninger er ifølge EU-domstolen ikke en ekstraordinær omstændighed, og flyselskabet skal derfor kompensere dig, hvis du bliver ramt af aflysninger og forsinkelser på grund af strejken. Du har tre år til at kræve kompensation Flyrejsende i EU har tre år til at kræve kompensation for deres flyproblemer. På Flyhjælps hjemmeside kan passagerer beregne, hvor stor kompensation, de er berettiget til, hvis de oplever problemer med rejseplanerne i påsken.

Netop i påskeferien, der for mange starter fredag, er det højaktuelt at se på rettighederne, hvis du skal på vingerne.

45 procent af danskerne, der rejser i påsken, flyver til deres feriedestination, viser en undersøgelse af Kanter Media for Europæiske ERV.

I Københavns Lufthavn forventer man omkring 1,5 millioner rejsende i løbet af påskeugerne.

Det er mange rejsende, derfor er det en god idé at orientere sig i sine rettigheder på forhånd, forklarer Benedikte Bolvig Lund.

»Mange flyrejsende kender ikke deres rettigheder. For eksempel er mange ikke klar over, at de selv kan købe en billet i tilfælde af en flyaflysning og så få flyselskabet til at refundere omkostningerne til den nye billet, hvis selskabet ikke tilbyder et alternativ,« siger hun.

Flyhjælp, der blev stiftet i 2014 og i 2021 blev opkøbt af Flightright, har hjulpet flere end 400.000 flypassagerer, som i alt har fået mere end 400 millioner kroner i kompensation fra flyselskaberne.

