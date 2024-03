Det går strygende for streaminggiganten Netflix.

Paradoksalt nok kan det ramme dig, som er Netflix-kunde.

Analytikere forventer nemlig, at Netflix vil udnytte sin stadig stærkere position på streamingmarkedet til at hæve priserne i 2024. Det skriver Variety.

»Vi forventer at se prisstigninger i år,« skriver analytikere fra UBS Securities under ledelse af John Hodulik ifølge Variety i et notat.

Både hvad antallet af brugere og indtjening angår stormer Netflix frem.

I januar nåede streamingtjenesten en kvart milliard betalende brugere på verdensplan, og på flere vigtige markeder – herunder det amerikanske – vinder Netflix markedsandele i øjeblikket.

Streamingtjenestens seneste regnskab for 2023 viste da også et overskud på 37 milliarder kroner.

Samtidig viser UBS Securities' analyser, at amerikanere med et Netflix-abonnement uden annoncer i gennemsnit betaler omkring 30 cent for hver time, de bruger på streamingtjenesten.

Det er markant mindre end hos konkurrenterne. Eksempelvis betaler amerikanerne ifølge USB Securities 73 cent per times underholdning på Disney+.

Det vil Netflix ifølge analysefirmaet udnytte til at øge indtjeningen via forhøjede abonnementspriser.

Netflix har ikke meldt noget ud om forhøjede priser i 2024, men virksomhedens topchefer har ifølge Variety sagt, at prisstigninger er noget, der overvejes.

Hvor store prisstigningerne i givet fald bliver, og i hvilke lande Netflix i så fald bliver dyrere, melder historien ikke noget om.