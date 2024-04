Den største gevinst i Danmark var på 750 millioner.

Og nogle gange er det okay, at komme på en andenplads. Og det kan du fredag, når der trækkes tal for 729 millioner kroner i Eurojackpot. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Otte gange siden den første trækning i Eurojackpot i 2012 er det sket, at en dansker har vundet en gevinst på over 100 millioner kroner.

Hos Danske Spil kan de også snakke med om de allerstørste gevinster, for det er også en kæmpe oplevelse at få lov at udbetale så store beløb.

I 2021 vandt en mand fra Roskilde Kommune over 310 millioner. Og det skulle fejres med at opfylde en drengedrøm om at blive rigtig godt kørende:

»Desværre havde Ferrari lukket om lørdagen, så jeg kørte ud til Mercedes i stedet for og lagde en bestilling. Om søndagen åbnede Ferrari så ekstraordinært for os, men det er jo svært at vælge. Men altså.«

»Tænk lige på hvor stort det er at kunne tage sin søn med til sådan en oplevelse – og lade ham være med til at vælge. Jeg kan slet ikke være i min krop over det,« lød det dengang fra den bilglade vinder.

Danske Spil fortæller, at man selvfølgelig altid er glad for at udbetale de store gevinster.

»I sommeren 2022 havde vi æren af at udbetale en makspulje til en dansker, og når man først har haft den oplevelse én gang, så kan jeg love, at man gerne vil opleve det igen,« siger Malene Mølgaard, som er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, der står bag Eurojackpot i Danmark, og tilføjer:

»Og når det føltes så skelsættende at udbetale trekvart milliard kroner, så tænk på, hvordan det må føles at modtage en så enorm sum penge …«