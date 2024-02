Dankortet er en institution her i Danmark.

Men det velkendte betalingskort bløder i et sådant omfang, at der nærmest er tale om frit fald, skriver Finans.

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danskerne svingede Dankortet og Visa/Dankortet 209 millioner gange i fjerde kvartal sidste år.

Et fald på hele 27 procent i forhold til samme periode i 2022.

Forklaringen er ifølge flere eksperter, at danskerne virkelig har taget et andet betalingsmiddel til sig:

Apple Pay.

»Faldet i antal Dankort-transaktioner skyldes danskernes stigende brug af Apple Pay, der er blevet den foretrukne betalingsmåde for mange,« siger fagchef for betalinger i Dansk Erhverv, Henrik Lundgaard Sedenmark, til Finans.

Når vi bruger tjenesten Apple Pay til at betale med, betyder det nemlig samtidig, at det er Visa-delen af det klassiske Visa/Dankort, der bliver brugt – ikke Dankort-delen.

Selvom det er blevet populært at betale med smartphone, er det også dyrene for butikkerne, der skal betale et højere gebyr for transaktionen.

Den danske bank Spar Nord har besluttet at skrotte Dankortet. Fremover udsteder banken kun Visa og Mastercard.