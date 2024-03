'Hvorfor bruger de overhovedet tid på det her? Hvor meget koster det?'

Daniel Christensen-Melia var helt uforstående over den besked, han modtog fra Skattestyrelsen 5. januar.

Der lå en opkrævning på små 13 øre, som havde 'ophobet' sig i dagsrenter, efter han havde betalt en regning på sin bil få dage for sent.

»Jeg fnyste allerførst, da jeg så opkrævningen. Jeg var nødt til at dele den med mine kollegaer, og de synes også, at det er et urimeligt spild af ressourcer,« siger han til B.T.

Foto: Daniel Christensen-Melia Vis mere Foto: Daniel Christensen-Melia

Den meget lille opkrævning, synes Daniel Christensen-Melia egentligt blot var til at fnyse af. Men han påpeger alligevel også en hage ved det.

»Hvis man overser det eller glemmer at betale, kan man jo risikere at betale et meget større beløb og ende i inkasso.«

»Jeg forstår simpelthen ikke ulejligheden. Jeg betaler selvfølgelig mine regninger, men så små beløb må man kunne trække over lønsedlen eksempelvis,« siger han.

Daniel Christensen-Melia Foto: Privat Vis mere Daniel Christensen-Melia Foto: Privat

B.T. har spurgt Skattestyrelsen, hvad det koster at oprette og sende en opkrævning, men det har de ikke svaret på endnu.

Skattestyrelsen har oplyst, at det er et automatisk IT-system, der udsender opkrævningerne, men de har ikke svaret på, hvad det koster per styk endnu.

B.T. har derefter spurgt Sune Thvilum-Kannegaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen, om der ikke er en grænse for, hvor lavt et beløb Skat opkræver hos folk.

»Jeg har forståelse for, at det hos nogen kan vække undren, at vi beregner og opkræver selv små beløb, som borgere og virksomheder skylder i skat,« svarer Sune Thvilum-Kannegaard på mail og tilføjer:

»Reglerne er, at alle rentebeløb skal opkræves, og det arbejder Skattestyrelsen efter.«

