Står du og mangler en boremaskine, en plæneklipper eller en havegrill, så har du snart mulighed for at få det, du mangler, til spotpris.

Malling-afdelingen af XL Byg er gået konkurs, og derfor kommer flere tusinde varer snart på auktion.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Byggemarkedet blev begæret konkurs i januar, men der er stadig et stort varelager, som skal afvikles.

Campen Auktioner skriver i en pressemeddelelse, at de står for at sælge alt fra byggematerialer, værktøj, inventar og andet.

Vicedirektør Bjørn Søby Jakobsen fortæller, at effekterne vil blive solgt på 10 til 12 forskellige online auktioner i løbet af den kommende måneds tid.

»Vi starter med at danne os et overblik, herefter opdeles de mange kategorier nøje, så hver auktion specialsorteres for eksempel inden for VVS, trælast, grill, maling, værktøj, murer, skruer, bolte, med mere i løbet af den næste måneds tid vil der blive afholdt 10-12 online auktioner,« siger han.

Ifølge Campen Auktioner har varelageret en indkøbsværdi på et tocifret millionbeløb.