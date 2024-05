I et modtræk til sociale medier og globale platformes voksende indflydelse på annoncemarkedet lancerer Berlingske Media og Concept X nu et massivt samarbejde.

Det sker i en årrække, hvor en lang række danske medier har været ramt af et vigende annoncemarked.

Annoncører og bureauer får snart adgang til mere end 3,4 millioner brugere om måneden på tværs af populære danske sites, når Berlingske Media og Concept X sammen skaber Danmarks største kommercielle alternativ til de dominerende globale platforme.

Det skriver Berlingske Media og Concept X i en pressemeddelelse.

Det strategiske partnerskab lanceres 1. juni og får navnet 'trusted web'.

I pressemeddelelsen oplyses det, at samarbejdet 'rummer salg, adtech og udvikling af en ny selvbetjeningsløsning sammen med Berlingske Medias belgiske ejer, DPG Media'.

På DPG Medias hjemmeside beskrives Trusted Web, som er lanceret i Holland og Belgien, blandt andet som 'et alternativ til sociale mediers platforme'.

»Vi har store forventninger til vores partnerskab med Concept X. Det er dygtige folk, som de sidste godt ti år har udviklet tech, produkter og ikke mindst relationer mellem annoncører og medier, der har fornyet og forenklet markedet. Concept X og vi deler visionen om at give danske annoncører et attraktivt alternativ til globale platforme,« siger Lisbet Røge Jensen, kommerciel direktør i Berlingske Media, og fortsætter:

»Vi tror ganske enkelt på, at vi i et udfordret annoncemarked står stærkere, når vi står sammen. Vi har vores ejere, DPG Media, i ryggen, og de har lavet samme øvelse i Belgien og Holland - med succes. Vi glæder os til at vise annoncører de nye muligheder og håber, at flere udgivere som os vil tilslutte sig hen ad vejen.«

Partnerskabet betyder, at udvalgte mediebureauer allerede fra juni kan købe ind hos Concept X, når de ønsker at annoncere i Berlingske, B.T., Weekendavisen og Euroinvestor.

I efteråret lancerer Trusted Web en selvbetjeningsløsning, som gør det endnu nemmere og giver endnu flere muligheder for endnu flere bureauer og annoncører.

»Vi er begejstrede for partnerskabet med Berlingske Media, som deler både vores bekymring og vores vision for fremtiden. Vi glæder os til at lancere vores nye fælles platform og styrke det danske annoncemarked sammen med eksisterende og nye mediepartnere,« siger siger Jens Holm, CEO & Co-founder, Concept X:

»Trusted Web tilbyder annoncører et robust og troværdigt dansk alternativ til de dominerende internationale techgiganter i et marked, hvor stadig flere aktører efterspørger et transparent og brandsikkert alternativ. Trusted Web er et af svarene.«

Opdateres....