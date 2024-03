Fredag i sidste uge fik den digitale bank Lunar et påbud fra Finanstilsynet.

Men det var først da Børsen torsdag henvendte sig til banken, at det blev nævnt på bankens hjemmeside.

Det er stik imod loven, som dikterer, at offentliggørelsen af påbuddet skal ske hurtigst muligt og senest tre hverdage efter en bank modtager en reaktion fra tilsynet.

Lunar selv erkender også, at det gik lige langsomt nok med at følge loven.

»Vi har her til morgen opdateret Lunars hjemmeside med den afgørelse, Finanstilsynet offentliggjorde i fredags. Vi skulle selvfølgelig have opdateret vores hjemmeside i går, og vi beklager den halve dags forsinkelse. Det er vigtigt at sige, at vi allerede i fredags informerede om solvenskravet på vores hjemmeside og direkte til de vigtigste interessenter herunder pressen,« skriver Vibeke Bak Solok, administrerende direktør i Lunar Bank, i en mail til Børsen.

Lunar blev 19. februar idømt at betale en erstatning på 416,1 millioner kroner til aktionærerne i den norske Instabank på baggrund af, at banken trak sig fra en aftale om at købe banken i 2022.

Det fik Finanstilsynet til at sende et nyt solvenskrav mod den digitale bank, hvilket betyder, at Lunar nu skal polstre sig med et beløb svarende til erstatningen.

Lunar har i sinde at anke dommen.