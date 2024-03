Tre gange er Ask Holm blevet opkrævet 159.000 kroner i ejendomsskat for sin egen og 19 nabogrunde, men skattevæsnet afviser at rette fejlen. Det skriver DR.

Ask Holm har købt en rækkehusgrund på 330 kvadratmeter i udkanten af Roskilde, men i opkrævningen fremgår det, at der er tale om en ejendomsvurdering på 27,5 millioner kroner, der gælder hans grund og 19 andre ved siden af.

Ask Holm har klaget, men det har foreløbigt ført til to afslag, fortæller han, men han er efterfølgende blevet reddet af, at det ejendomsselskab, der fortsat ejer 14 af de øvrige grunde, har indvilget i at betale regningen for 2024.

Men dermed er problemet kun løst midlertidigt, konstaterer Ask Holm, for vurderingen på de 27,5 millioner kroner er stadig gældende for hans rækkehus.

Når det overhovedet er kommet så vidt, skyldes det ifølge DR, at den store grund, hvor Ask Holms rækkehus er et af mange, i januar 2022 var én samlet, tom byggegrund i det grundlag, som Vurderingsstyrelsen har brugt til at lave de nye ejendomsvurderinger.

Og ved særdeles uheldige omstændigheder er den rækkehusgrund, som Ask Holm sidenhen købte i midten af 2023, blevet tildelt præcist det ejendomsnummer, som den samlede tomme grund, der i dag indeholder 20 mindre rækkehusgrunde, tidligere havde.

Hos Vurderingsstyrelsen afviser underdirektør Claus F. Houmann kritikken og forklarer, at det gerne skulle være sådan, at man var gjort bekendt med den præmis i handlen, så man godt vidste, at det i 2024 var én person, der skulle betale den samlede skat for området.

Underdirektøren åbner dog for, at man 'godt kan gå ind og hjælpe', hvis den foreløbige vurdering ligger 'helt skævt'.