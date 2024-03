Statsminister Mette Frederiksen var i november under valgkampen ude og love, at hun ikke vil røre ved prisen på almindelige fødevarer.

Men det kommer hun til, hvis regeringen vedtager forslaget om en CO2-afgift på oksekød, svinekød og mælk fremlagt af Svarer-udvalget onsdag formiddag.

Ud fra den dyreste af de tre modeller, som udvalget fremlagde, bliver det nemlig 271 kroner dyrere om året at være en 'almindelig' børnefamilie, viser udregninger fra Sydbank.

Stigningen er dog ikke stor, hvis man spørger seniorøkonom i Sydbank Mathias Dollerup Sproegel.

»Det betyder ikke alverden for den danske børnefamilie, og prisforskellen vil blive udlignet, fordi vi forventer, at vi i stigende grad skifter oksekød ud med et billigere alternativ, når prisen stiger,« siger han til B.T.

»Vi så et fald i køb af oksekød under inflationen, fordi det tyder på, at prisen på oksekød har ramt et niveau, hvor danskerne i stigende grad går efter et billigere alternativ.«

Han påpeger samtidig, at prisstigningen kun udgør 0,6 procent af den gennemsnitlige husstands årlige fødevareforbrug på 42.000 kroner om året.

Prisstigningen er udregnet ud fra Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse, som viser, at en gennemsnitlig husstand køber 21 kilo oksekød, 13 kilo svinekød og 110 liter mælk om året, som er de tre fødevarer den dyreste mål råder til at lave en afgift på.

Prisforskellen fordeler sig altså således for den gennemsnitlige husstand:

Årlig stigning på 189 kroner for oksekød (21 kilo oksekød), 16 kroner for svinekød (13 kilo oksekød), 66 kroner for mælk (110 liter mælk).

Den dyreste model fremlagt af Svarer-udvalget anbefaler afgifter på 4,5 kroner for 500 gram oksekød, 0,6 kroner for 500 gram svinekød og 0,6 kroner for en liter mælk.