Om få dage kommer årsopgørelserne, hvor du kan se, om du får penge tilbage fra Skat, eller om du skal betale penge tilbage.

Det betyder dog suveræne vilkår for onlinesvindlere, når ventetiden til skat.dk er fire timer og 35 minutter, og du pludselig får en sms med et tilbud om en 'forlomme' i køen.

Og følger du instrukserne i stedet for at holde ventetiden ud, kan det koste dig dyrt.

Men heldigvis kan du let spotte en falsk mail eller sms-besked med følgende let genkendelige advarselslamper, som pcservicecenter.dk har udarbejdet i samarbejde med IT-sikkerhedsfirmaet Eset.

Falske sms-beskeder

Står der i beskeden, at den kommer fra Nets eller fra Skat med en påstand om, at du skal have penge tilbage.

Hvis den indeholder et forkortet link.

Hvis den indeholder en instruks om, at du skal klikke på et link.

Generelt vil skat aldrig skrive et beløb i en sms eller bede dig om at trykke på et link.

Falske e-mails

Hvis der fremgår et beløb, du enten vil modtage eller skal betale tilbage.

Små stavefejl.

Hvis den indeholder et forkortet link.

Generelt vil du modtage de vigtige mails fra skat via mit.dk .

Følg med på bt.dk lørdag klokken 9.00, hvor du kan chatte med en førende skatteekspert og få hjælp til årsopgørelsen.

De råder dig samtidig til at være kritiske over for sms-beskeder og mails, aldrig klikke på links du ikke er 100 procent sikker på, og altid besøge skat direkte via skat.dk.

Og hvis du skulle klikke på et forkert link, er mareridtet ikke allerede begyndt, men så skal du undgå at dele private oplysninger fra dit kørekort, pas, dankort eller MitID.