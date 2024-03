B.T. får kritik for konfrontationsoptagelse.

B.T. bragte i marts til maj 2023 en artikelserie, som handlede om plastikkirurgen Waseem Ghulam. I artikelserien medvirkede syv navngivne tidligere patienter, som fortalte om deres individuelle oplevelser med Waseem Ghulam efter at have fået udført kosmetiske operationer af ham. I artikelserien indgik også optagelser af B.T.s konfrontation med Waseem Ghulam, som skete uden for Københavns Byret.

Waseem Ghulam klagede til Pressenævnet over, at B.T. havde bragt konfrontationsoptagelsen med ham uden hans samtykke. Pressenævnet kritiserer B.T.s måde at anvende konfrontation i sagen og lægger i den forbindelse bl.a. vægt på karakteren af de stillede spørgsmål, varigheden af optagelserne og det forhold, at der ikke ved konfrontationen fremkommer nye oplysninger eller oplysninger i øvrigt af væsentlig offentlig interesse.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk