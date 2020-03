Kulturministeren vil gerne undgå, at zoologiske haver må slå dyr ihjel for at overleve coronakrisen.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har med et flertal af Folketingets partier besluttet at sikre dyreparker, akvarier og zoologiske haver med ekstra 48 millioner kroner.

Det skal sikre, at dyrene fortsat kan blive passet, og at de ansatte kan få løn, mens der ikke er besøgende i parkerne.

Det fortæller Joy Mogensen til Ritzau.

- Denne her ordning sikrer, at de zoologiske haver får den hjælp, de skal have, fra de generelle hjælpepakker.

- Men også at de bliver garanteret kompensation for de ekstraordinært høje omkostninger, de har, selv om de har lukket for gæster, siger hun.

Mens mange koncertsteder, restauranter og haller har kunnet slukke lyset og sende medarbejderne hjem, mens coronaudbruddet i Danmark fortsætter. Så har landets zoologiske haver og akvarier måttet opretholde personalebemanding for at sikre foder og pasning af dyrene.

Og det medfører store økonomiske omkostninger, meddelte foreningen Daza lørdag. Foreningen repræsenterer landets 15 største zoologiske haver og akvarier.

Samtidig har de oplevet, at de hidtidige hjælpepakker ikke var tilstrækkelige for at dække de omkostninger, der fortsat er, når dyrene skal passes.

Konsekvensen ville i sidste ende være, at de måtte slå dyr ihjel for at overleve, lød det fra Daza.

Joy Mogensen mener, at denne ekstra støtte kan være med til at sikre, at dyreparkerne fortsat kan holde gang i driften, mens de holder lukket.

- Denne her ordning er lavet i tæt dialog med Daza. De har meddelt, at det er det tal, de selv tror på. Men vi vil selvfølgelig følge det nøje.

- Dyrene skal jo fodres. De skal have medicin. Også selv om de zoologiske haver har lukket, siger Joy Mogensen.

Ministeren vil fremsætte løsningen i Folketingssalen tirsdag med henblik på at vedtage aftalen inden påske.

/ritzau/