Det bliver ikke muligt for alle zoologiske haver at lukke dørene op i fase to af genåbningen.

Regeringen og Folketingets partier er enige om at åbne for zoologiske anlæg, hvor gæsterne kan transportere sig rundt i bil.

Det oplyser Statsministeriet.

Dermed bliver det ikke muligt for alle zoologiske haver at åbne i genåbningens fase 2.

Til gengæld kan anlæg som Givskud Zoo og Knuthenborg Safaripark slå dørene op med det samme.

Statsministeriet oplyser, at der i forbindelse med genåbningen skal aftales nærmere retningslinjer i et sektorpartnerskab.

Åbning af zoologiske haver har været et af de områder, som er blevet diskuteret offentligt under coronakrisen.

Flere havde nemlig planlagt at åbne 1. maj, da det ikke var i strid med retningslinjerne. Det gjaldt for de zoologiske haver i København, Aalborg, Odense og Givskud.

Det blev dog efterfølgende irettesat af erhvervsminister Simon Kollerup (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S), og derfor droppede de zoologiske haver planerne.

Dengang udtrykte administrerende direktør i Zoologisk Have i København Jørgen Nielsen "dyb frustration" over udviklingen.

Genåbning af zoologiske haver er da også et af de områder, som kan lade sig gøre, uden at smittespredningen med coronavirus kommer ud af kontrol, lød det i en rapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Det samme gælder botaniske haver, lød det.

Alligevel har regeringen og Folketingets partier valgt at holde en stor del af haverne ude af aftalen.

Zoologiske haver har - ligesom meget andet - været lukket siden midten af marts, da statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede en delvis nedlukning af samfundet for at begrænse smittespredningen.

23. april meddelte Zoologisk Have, at den på grund af nedlukningen forventer et underskud på mellem 40 og 45 millioner kroner. Det er, på trods af at haverne kan få hjælp af Folketingets økonomiske hjælpepakker.

Zoologisk have er ikke en del af genåbningens fase 2.

/ritzau/