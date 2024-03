Michael Ziegler har været De Konservatives fungerende formand siden Søren Pape Poulsens død i lørdags.

Michael Ziegler, der siden Søren Pape Poulsens død har været fungerende formand for De Konservative, anbefaler at partiets nye politiske leder også bliver formand for partiet.

Det skriver Politiken.

De Konservative ventes snart at udpege en ny politisk leder.

- Det mest naturlige og almindelige hos os er, at den politiske leder og organisatoriske formand er en og samme person, siger Michael Ziegler til Politiken.

Han ønsker ikke at forholde sig til, hvem der skal være ny partileder.

Michael Ziegler, der til daglig også er borgmester i Høje-Taastrup, fortæller, at han i stedet vil genopstille til posten som næstformand.

Der er ifølge Politiken blevet spekuleret i, om Michael Ziegler kan varetage posten som næstformand - og dermed også fungerende formand - frem til De Konservatives landsrådsmøde, der efter planen skal afholdes til efteråret.

Han har i den seneste tid døjet med senfølger, efter at han fik konstateret akut leukæmi.

Men til Politiken fastslår han, at han har fuld arbejdsevne, og at han kan varetage posten.

Efter at den tidligere formand Søren Pape Poulsen afgik ved døden i lørdags, har det været uvist, hvem der skulle overtage hans post.

Både Mona Juul, der er gruppeformand samt klima- og erhvervsordfører, og politisk ordfører Mette Abildgaards navn er blevet nævnt som bud af forskellige politiske iagttagere.

Sidstnævnte har dog klart meldt ud, at hun ikke vil gå efter posten. Det skyldes blandt andet hensynet til familielivet, skrev hun på det sociale medie X i tirsdags.

Der er ikke andre i folketingsgruppen, der har udtalt sig vedrørende en ny formand for partiet.

/ritzau/