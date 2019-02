Folketingspolitikeren Zenia Stampe modtog søndag dødstrusler, som var rettet mod hende selv og hendes barn.

Det oplyser Zenia Stampe, der sidder i Folketinget for Radikale Venstre, på Facebook.

Her beskriver hun, hvordan hendes mand søndag blev ringet op af en ukendt person, der opfordrerede ham til at fortælle Zenia Stampe, at hun er en ’møgluder’.

Tidligere samme dag havde hun modtaget en besked på Facebook, som indeholdt en decideret dødstrussel:

'Du og dit barn fortjener at dø! Helst dit klamme afkom først, så du kan lide, og først flere år senere, efter du har levet i mørk depression, da skal du dø en langsom og smertefuld død,'skrev afsenderen ifølge Zenia Stampe.

Zenia Stampe skriver i samme opdatering, at hun ikke vil lade trusler lukke munden på hende.

Hun fastslår, at alle trusler videresendes til politiet.

Truslerne kommer i kølvandet på, at Zenia Stampe lørdag på Facebook gjorde sig til fortaler for, at Pia Kjærsgaard skal afsættes som formand for Folketinget.

Det gjorde hun, efter Pia Kjærsgaard som Folketingets formand under en debat i Folketinget havde irettesat Enhedslistens Pelle Dragsted for at kalde udtalelser fra Kenneth Kristensen Berth (DF) racistiske.

Det fik Zenia Stampe til at kalde Pia Kjærsgaards handling 'magtmisbrug'.

Om truslerne har noget med det opslag at gøre, skriver Zenia Stampe intet om.

B.T. har forsøgt at få fat i Zenia Stampe for at få en kommentar. Det er endnu ikke lykkedes.