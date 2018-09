Det er efterhånden almindeligt kendt, at sproget kan være hårdt på sociale medier. Alligevel har politiker Zenia Stampe (RV) fået en usædvanlig grov kommentar.

’Jeg ville ønske, at Viggo Jensen vidste, hvor ked af det, man bliver over at få sådan en besked. Så ville han måske lade være med at sende den en anden gang...,’ skriver hun i et opslag på Facebook, hvor hun har taget et skærmbillede af den ubehagelige kommentar.

Opslaget er få dage gammelt, men har allerede fået mere end 3.200 reaktioner, 158 delinger og 747 kommentarer, hvoraf langt de fleste viser støtte og opbakning til folketingsmedlemmet.

Facebookbrugeren Viggo Jensen skriver i opslaget:

Folketingsmedlem for Radikale Venstre Zenia Stampe. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Folketingsmedlem for Radikale Venstre Zenia Stampe. Foto: Asger Ladefoged

’Desværre er der ikke mange nok der fortæller folket om dine og dit partis løgne, og der er mange og de går mange år tilbage, ikke engang kommunisterne har kunnet skade Danmark så meget som dit parti….og by the way har du fået checket dit nye yngels hjerne, den virker vist ikke så godt som den første der valgte at dø da hun så hvem der skulle være hendes mor…..’

Den sidste og særligt grove del af Viggo Jensens kommentar refererer først til datteren Olga, som Zenia Stampe og hendes mand, Martin Lyngbo, mistede i 2014 under graviditeten.

Anden del af opslaget henviser til sønnen Gotfred, som parret fik i 2015. Dengang delte Martin Lyngbo lykkelig et billede af den lille dreng og en kort tekst på Facebook, efter den veloverståede fødsel.

Det er ikke første gang, Zenia Stampe taler åbent om, hvor ked af det kommentarer på sociale medier gør hende, og hvor ekstremt grove, folk kan være, når de kan gemme sig bag en skærm.

I 2017 fortalte hun til Berlingske, at hun kigger sig en ekstra gang over skulderen, og hun undlader at udtale sig om bestemte emner.

I artiklen har Berlingske fået en ekspert til at vurdere de grove kommentarer ved at kigge nogle eksempler igennem.

»Der er enormt mange, der ikke kan holde øjet på bolden og diskutere bestemte emner uden, at de også vurderer intelligensen på de andre personer i debatten,« siger Trine-Maria Kristensen, ekspert i sociale medier, blandt andet i den forbindelse.

»Eller bare helt nøjes med at skrive grimme ting. Zenia Stampe er ekstremt udsat for den slags kommentarer, men det foregår på begge sider af debatten. Hun har også modstandere, der oplever det samme.«