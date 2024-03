Den ukrainske præsident skal mødes med flere stats- og regeringschefer herunder Mette Frederiksen (S).

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, skal mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) i Tyskland i weekenden.

Det oplyser det ukrainske præsidentkontor torsdag.

Det foregår under sikkerhedskonferencen i München. Her skal han mødes med flere stats- og regeringschefer.

Zelenskyj skal lørdag holde en tale på hovedscenen ved den årlige konference.

På konferencen om sikkerhed og forsvar mødes stats- og regeringschefer samt forsvarsspiser fra hele verden. Omkring 50 ledere ventes at deltage i konferencen, som begynder fredag.

Præsidenten vil holde en række bilaterale møder under pauserne i det officielle program på konferencen, oplyses det.

- Der er planlagt samtaler med USA's vicepræsident, Kamala Harris, Tjekkiets præsident, Petr Pavel, Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, Hollands premierminister, Mark Rutte, og andre statsoverhoveder og erhvervsledere, lyder det.

På præsidentkontorets hjemmeside oplyses det, at Zelenskyj fredag besøger Tyskland og Frankrig for "at føre forhandlinger med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron".

Ukraine blev invaderet af Rusland for snart to år siden. Ved de østlige frontlinjer står ukrainerne over for en meget vanskelig situation på grund af mangel på ammunition og fortsatte russiske angreb.

Der er tvivl om den økonomiske støtte til Ukraine, da USA's hjælpepakke på mange milliarder kroner bliver holdt som politisk gidsel på grund af uenigheder i Kongressen.

EU godkendte for nylig sin store hjælpepakke, men det var med en større forsinkelse.

For nylig erkendte EU's udenrigschef, Josep Borrell, at EU kun kommer til at levere halvdelen af den ene million artillerigranater, man havde lovet Ukraine til marts. Det er ammunition, som Ukraine er stærkt afhængig af.

Torsdag har den transatlantiske forsvarsalliance Nato meddelt, at der er ammunitionspakker på vej for 75 milliarder kroner.

Dermed er Nato-landene ved at øge produktionen, men det kan tage tid, før ammunitionen er klar til levering.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Statsministeriet.

/ritzau/