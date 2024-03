Til sommer forventes det, at Danmark kan levere de første F-16-fly til Ukraine. Inden da trænes der i Danmark.

De første F-16-kampfly ventes leveret til Ukraine til sommer, men inden da træner en række ukrainske piloter i flyene på dansk grund.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fredag på det sociale medie X lagt en video op fra træningen på flyvestationen i Skrydstrup.

Her fortæller en ukrainsk pilot med kodenavnet "Moonfish" om træningen.

Han fortæller, at piloterne er meget motiverede for træningen, fordi de ved, at de skal tilbage og kæmpe:

- Det er et sjovt fly at flyve, siger "Moonfish" i videoen, hvor flyene ses flyve rundt.

Også Forsvaret og Forsvarsministeriets egne profiler på X har delt videoen. Forsvarsministeriet skriver, at det er det ukrainske medie UNITED24, der har fået adgang til Skrydstrup og lavet optagelserne.

Det var meningen, at Ukraine skulle have modtaget F-16-kampfly omkring årsskiftet. Men leverancerne er blevet udskudt.

Torsdag kunne Forsvarsministeriet fortælle lidt mere om leverancerne.

I en pressemeddelelse fortalte forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at det har været svært at fastsætte en præcis dato for leveringen af flyene, fordi en række betingelser skal være opfyldt.

Det nødvendige personel skal være færdiguddannet, ligesom den "fornødne logistik og infrastruktur" skal være i orden i Ukraine.

Men hvis alt forløber som planlagt, kan flyene altså komme til sommer.

Danmark leder en koalition af lande, der donerer F-16-fly, som i sidste ende skal sendes til Ukraine.

Zelenskyj har vedlagt en tekst til videoen, hvori han takker Danmark og de andre lande, der donerer kampfly.

- Alle ukrainere venter på dagen, hvor de første ukrainske F-16-fly kan komme i luften og styrke forsvaret af vores byer og samfund samt de ukrainske forsvarsstyrker, skriver præsidenten.

Troels Lund Poulsen har svaret på Zelenskyjs opslag med videoen, hvor han erklærer sig stolt over, at Danmark leverer F-16-fly.

Torsdag kunne regeringen fortælle om en aftale, hvor Danmark forpligter sig til at støtte Ukraine ti år ud i fremtiden.

/ritzau/