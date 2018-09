Partistifteren Rasmus Paludans videoer fra belastede boligområder er populære hos børn og unge, der står i kø for at være med i hans videoer.

Kasteskyts og dødstrusler fyger gennem luften, når Rasmus Paludan stiller sig op i belastede boligområder iført skudsikker vest og mandsopdækket af politi.

I sine videoer på YouTube præsenterer han sig selv som 'frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys og stifter af partiet Stram Kurs'.

Partiets politik er i store træk at smide alle muslimer ud af Danmark. Mottoet er 'mest mulig lykke til flest mulige etniske danskere'.

Hen over sommeren har Rasmus Paludan været på en turné rundt i Danmark, hvor han har besøgt en række boligområder med mange muslimske indbyggere.

Mange steder er han blevet mødt med vrede og har fået beskyttelse af den lokale politikreds.

Hans videoer fra disse besøg er blevet et kæmpe hit på YouTube.

En video fra Vollsmose er blevet vist mere end 600.000 gange. Det er flere seere end de nye afsnit af tv-serien 'Klovn'. Andre videoer er blevet vist over 300.000 og 400.000 gange.

Videoerne har gjort ham til stjerne blandt børn og unge, der bruger YouTube mere end den ældre del af befolkningen. Og det vækker bekymring.

Ledelsen på Gasværkvejens Skole har sendt et brev ud til forældrene, efter elever fra skolen deltager i en af Rasmus Paludans vidoer fra 24. august. Videoen viser, hvordan politikeren mødes med 20-30 elever efter skoletid uden for skolens område.

Videoen er på få uger blevet vist over 57.000 gange, og i kommentarsporet bliver Rasmus Paludan inviteret af andre elever til også at komme ud på deres skole.

»Jeg skal mødes med en klasse fra Holstebro senere i dag. Jeg vil tro, at jeg har mødt en håndfuld skoleklasser. Nogle af dem har haft deres lærer med,« fortæller partistifteren.

Ifølge Rasmus Paludan er det dog kun 8,2 procent af hans YouTube-seere, der er under 18. Den største gruppe seere ligger i aldersgruppen 18-24, som ifølge Rasmus Paludan udgør 38 procent af seerne. Den næstestørste gruppe på 31 procent er mellem 25 og 34 år, mens kun 12 procent af seerne er over 35.

»Jeg er overrasket over, at der ikke er flere under 18 år, for jeg får mange kommentarer fra personer under 18, og der er også mange, der kommer hen og vil have taget en selfie,« siger Rasmus Paludan.

Er det i orden at filme børn under 18 år uden tilladelse fra deres forældre?

»Det er fuldt ud lovligt. Hvis man ikke vil filmes, skal man bare lade være med at stille sig, hvor der er et kamera.«

Kan børn godt gennemskue det?

»Ja, de har jo set mine videoer og ved, at man bliver filmet, hvis man diskuterer med mig. Men der er også ting, vi har undladt at vise. Der var for eksempel en pige, der kastede noget efter mig. Så råbte hendes kammerat 'samfundstaber' efter hende, hvilket er sjovt, for det er et udtryk, jeg bruger,« siger Rasmus Paludan.

Skoleleder Marianne Risager-Hansen fra Gasværkvejens Skole skriver i en e-mail til B.T:

'Elevernes møde med Rasmus Paludan skete uden for skoletiden, men vi er utrolig kede af, hvis elever fra skolen mere eller mindre ufrivilligt er havnet i en video, hvor de kan tages til indtægt for synspunkter, som de måske slet ikke er enige i. Derfor har vi også haft en grundig debat om, hvordan man kan agere i et demokrati, at lytte til sin fornuft og at bruge sin kritiske sans. Vi har også talt selve hændelsen igennem med eleverne. Skolens ledelse har nu indskærpet over for alle medarbejdere, at det er vigtigt altid at reagere, hvis man hører om arrangementer, som kan have konsekvenser for eleverne, som de måske ikke selv kan gennemskue,' lyder det i skrivelsen.

Mette With Hagensen, der er landsformand for Skole og forældre, efterlyser større ansvarlighed fra Google, der ejer YouTube.

»Jeg synes godt, at Google kunne bringe en public service-meddelelse sammen med de videoer, hvor der står, at det er en video med politisk indhold, der sigter mod at fremme et bestemt budskab. YouTube er et kæmpe stort medie med rigtige mange brugere, og de har et ansvar i forhold til, at det, der bliver lagt ud, har lødighed og kvalitet,« siger hun.

Rasmus Paludan har planlagt besøg i yderligere 17 boligområder frem til slutningen af oktober.