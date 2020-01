Yildiz Akdogan, som ad to omgange har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet, har besluttet sig for at trække sig som folketingskandidat og holde en pause fra politik.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- Det nye år starter med en stor beslutning for mit vedkommende, starter hun.

- Efter knap 15 år som folketingskandidat for Brønshøj-Vanløse-kredsen i København har jeg valgt at trække mit kandidatur. Det har ikke været en nem beslutning, men det var en nødvendig beslutning.