Den første sag om billigelse af Hamas-angreb starter i næste uge. Der er i alt rejst fire tiltaler.

Der er rejst tiltale i yderligere tre sager om billigelse af terror i relation til konflikten mellem Israel og Hamas.

I alt er der nu rejst tiltale i fire sager.

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) på et samråd. Tallene fra Rigsadvokaten er opgjort til og med 31. januar.

I alt er der oprettet 67 sager hos politiet om mulig overtrædelse af paragraffer vedrørende billigelse af terror, lyder det videre.

51 af de sager er fortsat under efterforskning, hvoraf der er rejst sigtelse i syv af dem. 11 sager er blevet henlagt.

I næste uge er den første retssag om billigelse af terror efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober sidste år. Sagen skal for retten torsdag formiddag ved Københavns Byret.

Her er en mand tiltalt efter straffelovens paragraf 136, stk. 2, hvor forbuddet om offentligt at billige en terrorhandling fremgår. Straffen er bøde eller fængsel indtil to år.

Ifølge TV 2 har en influencer med samlet over 200.000 følgere på sociale medier bekræftet, at det er ham, der er tiltalt i den sag.

Samrådet torsdag er indkaldt af Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, der vil vide, hvorfor der ikke er rejst flere sigtelser.

Peter Hummelgaard påpeger, at politiet har skærpet opmærksomhed på ytringer, der kan høre under straffelovens bestemmelser vedrørende billigelse af terror.

Senere torsdag vil rigspolitichefen og rigsadvokaten redegøre for arbejdet med sagerne på et møde med ministeren og Folketingets partier, lyder det.

Tilbage i 2020 blev en mand ved Højesteret idømt 30 dages betinget fængsel for offentlig billigelse af terror.

Han havde på Facebook skrevet, at gerningsmanden bag et terrorangreb i London i 2017 "burde have en medalje".

