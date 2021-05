Kommissionens anbefalede model skal løfte 4000-6000 børn ud af lavindkomstgruppen og øger arbejdsudbud.

Ydelseskommission foreslår et nyt kontanthjælpssystem med to satser og uden kontanthjælpsloft samt 225-timersregel. Det fremgår af kommissionens rapport.

Den er blevet offentliggjort mandag.

Kommissionens anbefalede model øger arbejdsudbuddet med 750-950 fuldtidspersoner og siger mod at løfte 4000-6000 børn ud af lavindkomstgruppen.

Kommissionens opgave har blandt meget andet været at "gøre sig overvejelser om et balanceret optjeningsprincip for nytilkomne", så de først skal bidrage i en periode, "før de kan få fuld gavn af de danske overførselsindkomster".

/ritzau/