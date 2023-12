Ulrik Wilbek er tilbage som Viborgs borgmester. Han sygemeldte sig grundet overanstrengelse, siger han.

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek (V), har været tilbage i jobbet siden 1. november.

Det siger han til Ekstra Bladet. 19. september blev Wilbek sygemeldt, så han har været fraværende i en kortere periode.

- Der var tale om overanstrengelse. Du kan sige, det var stadiet inden stress. Så jeg fik trukket stikket i rette tid, og jeg kunne derfor også komme hurtigt tilbage, siger Wilbek til Ekstra Bladet.

65-årige Wilbek understreger over for mediet, at han "er på toppen igen".

Årsagen til Wilbeks sygemelding har indtil videre ikke været kendt for offentligheden. Men ifølge Viborg Stifts Folkeblads oplysninger drejede det sig om stressrelateret sygdom. Hvilket altså nu er bekræftet.

Wilbek havde i første omgang sygemeldt sig resten af oktober, men det blev siden forlænget til at være på ubestemt tid.

For et år siden måtte Wilbek skære ned på arbejdet for en periode. Det skete, efter at han blev ramt af høretab på det ene øre, mens han på det andet havde en konstant susen, der påvirkede hans koncentrationsevne.

Wilbek har været borgmester i Viborg Kommune siden 2018. Da han blev genvalgt i 2021, fik han 8297 personlige stemmer og var dermed en stor stemmesluger.

Han blev landskendt som landstræner for både dame- og herrelandsholdet i håndbold. Her vandt han medaljer helt fra begyndelsen af 1990'erne til midten af 2010'erne.

