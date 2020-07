Senest den 1. november skal der være indført whistleblowerordninger på hele statens område.

Fremover vil sager om fejl og forsømmelser i det offentlige måske kunne forhindres med et anonymt tip fra en statsansat.

Regeringen har besluttet, at der senest den 1. november skal være indført whistleblowerordninger på hele statens område.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er helt afgørende for vores samfund, at borgerne har tillid til de offentlige myndigheder. Tillid til, at de værner om borgernes rettigheder, og til at de administrerer deres betroede midler rigtigt, ordentligt og nidkært, udtaler justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Nu indfører vi whistleblowerordninger på hele statens område, så whistleblowere tør stå frem, og så kritisable forhold kan komme for dagens lys. Det har vi alle en interesse i.

EU vedtog den 7. oktober 2019 et whistleblowerdirektiv, som forpligter offentlige organisationer og private virksomheder til at etablere en whistleblowerordning.

Direktivet skal senest være implementeret i den danske lovgivning i løbet af december 2021.

Den whistleblowerordning, som regeringen lægger op til, lægger sig tæt op ad EU's whistleblowerdirektiv.

Det siger, at alle virksomheder med minimum 50 ansatte og alle offentlige organisationer er forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning.

Fra den danske regering bliver der arbejdet på, at der bliver etableret ordninger på samtlige ministerområder med 50 eller flere arbejdstagere. Det gælder også i alle departementer og alle underliggende myndigheder.

Myndigheder med under 50 arbejdstagere vil selv kunne vælge, om de vil oprette en separat ordning.

