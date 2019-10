Regeringen vil oprette nyt center for grøn økonomi, klima og EU og udvikle ny grøn model for økonomistyring.

Finansministeriet skal spille en langt mere central rolle i den grønne omstilling.

Sådan lyder det fra finansminister Nicolai Wammen (S), der vil sikre grønne regnemodeller.

Det skriver Berlingske.

- Den klimaambition, regeringen har sat, betyder, at vi står foran en af de største ændringer af vores samfundsøkonomi, siden vi udvidede velfærdsstaten i begyndelsen af 1960erne.

- Derfor er vi nødt til at tænke den grønne omstilling ind som en integreret del af den økonomiske politik, siger Nicolai Wammen til Berlingske.

Regeringen opretter et nyt center for grøn økonomi, klima og EU i hjertet af Finansministeriet, som får ansvaret for at tænke spørgsmål om miljø og klima ind i Finansministeriets øvrige arbejde.

Samtidig sætter regeringen gang i et arbejde, der skal udvikle en helt ny grøn model til brug for styringen af dansk økonomi.

Modellen skal udvikles af den såkaldte Dream-gruppe i samarbejde med en række forskere på Københavns Universitet.

Modellen skal være klar til brug inden for to år, lyder det.

Derefter skal det med modellen i hånden være muligt på den ene side at vurdere klima- og miljøeffekten af den danske finanslov og af alle øvrige politiske tiltag og reformer.

Samtidig skal man på den anden side kunne vurdere de samfundsøkonomiske effekter og mulige konsekvenser af diverse klima- og miljøpolitiske forslag.

I mellemtiden skal der udarbejdes en simpel grøn model, som skal være færdig ved årets udgang, og dermed vil kunne bruges, ind til den anden model er klar.

Det er ifølge Berlingske uvist, hvad omlægningen præcist kommer til at koste. Det er planen at afsætte 55 millioner kroner på finansloven til at udvikle nye regnemodeller - herunder også de grønne.

