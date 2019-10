Finansministeren minder støttepartierne om, at der kun er et vist antal milliarder kroner til rådighed.

En forhandlingsreserve på 2,1 milliard kroner i 2020 kan ikke gøre alle glade. Men den kan godt udrette brugbare ting alligevel.

Sådan siger finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag, hvor han præsenterer S-regeringens finanslovsudspil for næste år.

- Det er klart, at forhandlingsreserven på 2,1 milliard kroner ikke kan finansiere alle de ønsker, partierne har. Men vi kan gøre nogle rigtig fornuftige ting på velfærd og det grønne, for nu bare at tage to ting, siger han.

Enhedslisten og De Radikale, som sammen med SF udgør regeringens støttepartier, har allerede udtrykt skuffelse over forslaget til finansloven.

- Jeg må sige til alle partier: Vi kan kun bruge de penge, vi i fællesskab kan finde på ansvarlig vis.

- Så vil man bruge flere penge, så må man komme med forslag til finansiering. Men vi mener også, at den forhandlingsramme, vi har lagt frem, er fornuftig, siger Nicolai Wammen.

/ritzau/