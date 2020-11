Hvis lovforhandlinger om mink trækker ud, kan det sende et dårligt signal til udlandet, mener Nicolai Wammen.

Finansministeren appellerer til Folketingets partier om hurtigt at tage en beslutning i forhandlingerne om aflivning af mink, der forsætter på tredjedagen.

- Det er en meget stor bekymring, at det vil skabe usikkerhed om Danmark og de virksomheder, der skal eksportere ud i verden, hvis vi ikke så hurtigt som overhovedet muligt får lavet aftalen, og det her trækker unødvendigt ud, siger Nicolai Wammen (S)

Han påpeger, at det kan have konsekvenser for Danmark, hvis tilliden til de danske beslutninger svækkes.

- Det kan have konsekvenser for dansk handel og relationer til andre lande, som vi for eksempel ser i Storbritannien og Irland, der har lukket ned for rejser fra Danmark. Det vil vi nødigt se skulle sprede sig til andre lande, siger finansministeren.

En aftale skal skabe ro på situationen om aflivning af mink og dermed også dansk eksport til resten af verden, lyder det.

Dansk Industri, Danmarks største erhvervsinteresseorganisation, har tidligere opfordret partierne til at lave en hastelov, så mink i Danmark kan blive aflivet hurtigst muligt.

- Minkene udgør en reel og alvorlig smitterisiko. Der er vi gået resolut til værks i Danmark på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

- Derfor må dette her gennemføres og færdiggøres så hurtigt som overhovedet muligt, så vi kan bevare danske fødevarers høje image og standard i verden, sagde administrerende direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, mandag.

Forhandlingerne om ny lovgivning, så alle danske mink kan aflives lovligt, fortsætter onsdag aften.

