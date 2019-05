S ser ud til at få et godt rygstød før de sidste valgkampsdage op til Folketingsvalget, siger Wammen.

Ud over briternes udtræden af EU er der især to store udfordringer, som lige nu præger debatten i EU: Klima og migration.

Socialdemokratiet har formået at give svar på de to problemer, som mange vælgere støtter op om. Sådan fortolker Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, de første valgstedsmålinger, som tyder på fremgang til Socialdemokratiet.

- Jeg tror, at den valgkamp, vi har ført med vægt på, at vi skal have den grønne førertrøje på igen, vi skal bekæmpe social dumping og have stærke ydre grænser, den er vi det bedste parti til at løfte i EU, siger Wammen.

Både i valgstedsmålingen fra DR og TV2 står Socialdemokratiet i procent til at blive det største parti foran Venstre. De to målinger tildeler dog henholdsvis S tre og fire mandater.

- Om vi ender på tre eller fire mandater bliver afgjort af valgmatematikken, og det ser meget tæt ud, siger Wammen.

Han mener, at resultatet vil give partiet et skub fremad mod folketingsvalget.

- Valget til Europa-Parlamentet og valget til Folketinget er to forskellige valg. Men når alt tyder på, at vi i aften får et godt valg, så er det et rygstød til de sidste dages valgkamp.

- Fra i morgen vil vi igen være ude på gader og stræder og minde danskerne om, hvorfor det er vigtigt, at der kommer en ny retning for Danmark, og hvorfor vi også gerne skulle have en ny regering, siger Wammen.

/ritzau/