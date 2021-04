Regeringen har ingen planer om indgreb på boligmarkedet, hvor priserne er rekordhøje, siger finansminister.

De rekordhøje boligpriser får ikke finansminister Nicolai Wammen (S) til at frygte en ny finanskrise i Danmark.

Det siger han onsdag under en spørgetime i Folketinget.

- Jeg mener ikke, at de sidste kvartalers udvikling på boligmarkedet isoleret set kan udløse en ny finanskrise i Danmark, siger Wammen.

Han mener, at situationen nu er anderledes end situationen før den seneste finanskrise. Her var "prisstigningerne kraftigere over en længere periode".

- I de seneste par år er der iværksat en række tiltag for at begrænse risikotagning på boligmarkedet, siger han videre.

Finansministeren svarer på spørgsmål i Folketingssalen stillet af Enhedslisten. Partiet vil både høre om regeringens vurdering af faren for en ny finanskrise, og om regeringen har planer om indgreb på boligmarkedet.

Nicolai Wammen slår igen fast, at regeringen ikke har planer om indgreb på boligmarkedet. Men de "vil følge udviklingen tæt i de kommende måneder".

- Indtil nu er det vigtigt at sige, at de stigende boligpriser kan forklares ved husholdningernes høje indkomst og opsparinger samt det historisk lave renteniveau, siger ministeren.

Han påpeger boligpriserne også stiger i Norge og Sverige.

Desuden er det "glædeligt", at det frygtede prisfald på grund af coronakrisen er undgået.

Huse blev i marts handlet 12 procent dyrere end samme måned sidste år. Det viser en opgørelse fra Boligsiden. Det er den højeste årlige prisstigning siden 2010.

Det Systemiske Risikoråd, der rådgiver regeringen i forhold til at undgå kriser i finanssektoren, udtalte sidst i marts bekymring over udviklingen.

Rådet oplyste videre, at det efter sit næste møde i juli forventer at komme med anbefalinger til regeringen om at iværksætte tiltag på boligmarkedet.

/ritzau/