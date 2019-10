Efter indledende møder med alle Folketingets partier, vil finansministeren nu kun sætte sig med støttepartier.

Finanslovsforhandlingerne vil i den kommende tid foregå mellem regeringen og dens støttepartier.

Dermed er det kun SF, De Radikale og Enhedslisten, der bliver inviteret.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) tirsdag, efter at han har afsluttet sættemøder med alle Folketingets partier.

- Jeg er optimist, efter de møder vi har haft. I den kommende tid vil jeg invitere de partier, der er en del af regeringens parlamentariske grundlag og som også har været med til at lave forståelsespapiret.

- Og så vil jeg løbende i processen vurdere, hvilke andre partier der kunne indgå i forhandlingerne. Der er dels den overordnede finanslovsforhandling, og så er der en række delaftaler, siger Nicolai Wammen.

Mandag og tirsdag var partierne forbi Finansministeriet, og her lød det fra Nicolai Wammen, at der var mange ønsker, men færre finansieringsforslag.

Blandt støttepartiernes krav har De Radikale i langt tid kaldt på større ambitioner allerede nu i klimaindsatsen. SF vil i finansloven afsætte 500 millioner kroner mere til minimumsnormeringer.

På det område vil Enhedslisten have afsat en milliard kroner, ligesom partiet også vil give en milliard kroner til at løfte psykiatrien.

Alternativet var mandag til samtale hos finansministeren, hvor Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, kaldte partiets situation for parlamentarisk interessant.

Regeringen har nemlig ikke brug for Alternativet for et flertal, men partiet vil alligevel gerne skubbe finansloven i en mere grøn retning.

Det anerkender Nicolai Wammen, der muligvis inviterer dem ind senere hen.

- Jeg lægger også mærke til, at Alternativet meget klart har tilkendegivet, at de gerne vil være med i en finanslovsaftale med regeringen, og det ser jeg som meget positivt.

- Jeg starter nu med regeringens parlamentariske grundlag, og så vil jeg efter behov kunne invitere andre partier undervejs. Og der har jeg særligt lagt mærke til de meget positive signaler, der er sendt fra Alternativet, siger Nicolai Wammen.

