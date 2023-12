Både finansminister Nicolai Wammen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen har mandag ansat nye rådgivere.

To topministre har mandag ansat nye særlige rådgivere.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har tilknyttet Ida Bjørn-Mortensen og Thomas Søby, så han nu får tre særlige rådgivere fra 1. december.

Også forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) får fremadrettet tre særlige rådgivere. Han har fra 27. november ansat Kim Bove.

Det oplyser de to ministerier i pressemeddelelser.

Begge ministre har tidligere kun haft mulighed for at ansætte to særlige rådgivere. Men efter Troels Lund Poulsen som ny Venstre-formand nu er vicestatsminister, kan han ansætte en tredje.

Nicolai Wammen har fået den mulighed efter regeringsrokaden torsdag.

Her meddelte regeringen, at finansministeren kan have tre særlige rådgivere på grund af oprettelsen af regeringsudvalget Grønt Udvalg, hvor han sidder for bordenden.

Han har i en periode kun haft én særlig rådgiver, selv om han havde mulighed for to. Derfor er der blevet ansat to nye.

Da finansloven blev præsenteret mandag formiddag på et pressemøde, blev Nicolai Wammen spurgt til, hvad "skatteborgerne konkret får ud af, at han får en ekstra spindoktor".

Han henviste til det nye Grønt Udvalg.

- Derfor får jeg og Finansministeriet en ny stor rolle i forhold til det grønne og i forhold til vores klima og miljø. Det betyder, at vi her i Finansministeriet kommer til at opruste generelt, og det betyder også, at jeg får en ekstra medarbejder til at hjælpe, svarede Nicolai Wammen.

Derudover kan ministre, der er medlem af koordinationsudvalget, nu ansætte to særlige rådgivere. Det betyder, at indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), justitsminister Peter Hummelgaard (S) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) kan hyre en ekstra rådgiver.

I forvejen satte regeringen i sommer rekord for antallet af særlige rådgivere med 30 ifølge Altinget. Med ændringen torsdag kan der nu ansættes op til 35 særlige rådgivere.

Den særlige rådgiver adskiller sig fra en embedsmand ved, at den eksempelvis også kan bistå ministeren i sit partipolitiske arbejde. Desuden ophører den særlige rådgivers ansættelse i et ministerium, når et valg udskrives.

En særlig rådgiver tjener mellem 825.000 og 1.546.000 kroner om året inklusive pension, skriver Altinget.

Nicolai Wammens nye rådgivere, Ida Bjørn-Mortensen og Thomas Søby, kommer fra stillinger som henholdsvis særlig rådgiver i Statsministeriet og cheføkonom i Ingeniørforeningen, IDA.

Kim Bove har tidligere været særlig rådgiver for Troels Lund Poulsen i Beskæftigelsesministeriet. Han kommer fra en stilling som kommunikationsdirektør hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

/ritzau/