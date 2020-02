Finansminister Nicolai Wammen (S) har sendt en mail til de partier, der deltager i forhandlingerne om en udligningsreform.

Her beklager han, at en intern mail om et socialdemokratisk spinangreb mod Venstre utilsigtet blev lækket til Jyllands-Posten.

»Jyllands-Posten gengiver i dagens avis en e-mail fra Socialdemokratiets pressetjeneste, som jeg gerne vil beklage.«

»Som jeg allerede har udtalt i medierne, vil jeg gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på,« skriver Nicolai Wammen ifølge DR.

Den lækkede mail har medført raseri i Venstre, som S-regeringen ellers forsøger at få med i en aftale om udligningsreformen for landets 98 kommuner.

Det skal ske for at gøre aftalen så politisk bred som muligt.

Af den lækkede mail fremgår det, at regeringen planlægger 'angreb' på Venstre, samtidig med at man forsøger at nå en aftale om den 18,5 milliarder kroner store udligningsordning.

Ifølge Jyllands-Posten er mailen sendt fra Socialdemokratiets politik- og presseafdeling (AIA) til en række centrale partiansatte, spindoktorer og ordførere.

Det fremgår af mailen, at både Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Statsministeriet er involveret i koordineringen af indsatsen.

Det får hård kritik fra Venstre, der vil have statsminister Mette Frederiksen (S) til at gå ind i sagen.

»Man må som minimum forvente, at statsministeren melder sig på banen og tager afstand fra den måde, som nogle af regeringens ministre forhandler på,« sagde finansordfører Troels Lund Poulsen (V) tidligere mandag.

Foreløbig kommer den offentlige beklagelse altså fra finansministeren.

»Det er regeringens opgave at sørge for et godt forhandlingsklima, og det har den pågældende mail på ingen måde bidraget til,« skriver Nicolai Wammen i mailen til de øvrige forhandlingspartier.

»Jeg lægger afgørende vægt på, at vi har et konstruktivt og fortroligt forhandlingsforum, og jeg håber, vi nu kan se fremad i de fortsatte forhandlinger om denne vigtige opgave for kommunerne og vores velfærd i Danmark,« siger han.

Den interne mail kommer efter en i forvejen hård kritik af S-regeringen fra både partier og borgmestre for at tilbageholde centrale tal i forhandlingerne.

/ritzau/