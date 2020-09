Den grønne omstilling må ikke blive for dyr, advarer finansministeren. Støttepartier er dybt bekymrede.

Finansminister Nicolai Wammen (S) advarer mod forslag, der gør den grønne omstilling "unødvendigt dyr".

Det sker i et interview med Berlingske forud for en række forhandlinger i efteråret om blandt andet transportsektoren, landbruget og en grøn skattereform.

- Når jeg følger den politiske debat, bliver der præsenteret forslag, som lyder nemme, men som reelt vil være utroligt dyre. Derfor er det på sin plads at komme med en advarsel, siger Nicolai Wammen til Berlingske.

- Det er utroligt nødvendigt, at vi træffer kloge valg og ikke i en iver efter at nå i mål skyder fra hoften og kommer med forslag, der er unødvendigt dyre.

Hvis omstillingen bliver for dyr, risikerer politikerne at miste den folkelige opbakning, mener finansministeren.

Han understreger dog over for avisen, at regeringen fortsat går efter at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

Det blev vedtaget af bredt flertal i Folketinget i december sidste år med en klimalov.

Blandt andet mener Wammen, at det vil blive for dyrt at indfri et forslag fra støttepartierne om at få en million grønne biler på vejene i 2030, siger han til Berlingske.

Generelt taler finansministeren for en tilgang, hvor man samler mange grønne tiltag tæt på 2030 for at nå målet.

Håbet er, at CO2-reduktionerne vil være billigere i fremtiden, blandt andet på grund af forskning.

Politisk leder Morten Østergaard (R) er ligesom Enhedslisten stærkt kritisk over for Wammens udmelding.

- Det eneste, vi hører, er, hvad der ikke kan lade sig gøre, og som vi må vente med til senere. På den måde ser vi en stiltiende og ufortalt nedprioritering af klimaet, fordi regeringen hellere vil være rød end grøn, siger han til Berlingske.

/ritzau/