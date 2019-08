Venstres Ungdom har vedtaget resolution, der går imod Venstres åbning for et samarbejde med Socialdemokratiet.

Det vækker alt andet end begejstring i Venstres Ungdom (VU), at Venstre efter partiets sommergruppemøde fortsat holder døren åben for et bredt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet efter næste folketingsvalg.

VU's landsstyrelse har lørdag "med overvældende flertal" vedtaget en resolution, som vender sig mod enhver tanke om et SV-samarbejde.

Det siger VU-landsformand Jakob Sabroe.

- Det er ikke noget, vi ser nogen fremtid i. For os er Venstre-dna et liberalt parti og den naturlige leder for blå blok.

- Det oplagte, nu hvor vi sidder i opposition, vil være at begynde at finde fælles fodslag i blå blok igen. Det tror jeg er svært, hvis vi holder en dør på klem for socialdemokraterne og siger, at vi måske vil gifte os med dem, siger han.

Det var Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, der som daværende statsminister i maj satte ild til valgkampen med bogen "Befrielsens Øjeblik".

Her kaldte han tankerne om et muligt regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet for "et rigtigt forslag".

4. juni, dagen før folketingsvalget, gjorde Løkke en SV-regering til sin førsteprioritet, men frieriet blev afvist, og Socialdemokratiet dannede regering alene.

Tidligere i denne uge afviste Venstres næstformand, Kristian Jensen, at en SV-regering kunne komme på tale efter næste valg, men han blev banket på plads ved sommergruppemødet.

Et hovedargument for Lars Løkke Rasmussens tanker i valgkampen om et SV-samarbejde var, at han ville forhindre yderfløjene i dansk politik i at få for stor indflydelse.

Jakob Sabroe peger på, at Nye Borgerlige blev det eneste nye parti i Folketinget ved valget, og han mener, at blå blok fortsat er i live.

- Jeg tror på, at vi sagtens kan finde fælles fodslag med rigtig mange partier i blå blok på rigtig mange politiske spørgsmål.

- Og vi har i hvert fald mere til fælles med de borgerligt-liberale partier, end vi har med socialdemokraterne, siger han.

Ud over partier i blå blok ser han De Radikale som en mulig samarbejdspartner for Venstre i den økonomiske politik.

Jakob Sabroe siger, at "det er en fejl, at vi allerede nu går ud og holder en dør på klem for at arbejde sammen med socialdemokraterne. Vi skal levere alternativet til socialdemokraterne og ikke holde en dør på klem".

VU-landsformanden mener, at Venstre efter to gode valg for partiet til først Europa-Parlamentet og dernæst Folketinget befinder sig i en god situation.

- Og så er folketingsgruppen så kommet på idéen om at holde fast i det her med, at SV måske kan være en farbar vej.

- Og dér siger jeg bare, at skal vi ikke kalde det et hedeslag og lægge det bag os og finde tilbage til de liberale rødder og samle blå blok i stedet, siger Jakob Sabroe.

