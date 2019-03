»Jeg stemte DF sidst, men jeg ved ikke, hvad jeg stemmer næste gang. Jeg synes efterhånden, alle partierne ligner hinanden,« siger Tove Nicolaisen.

Hun er efterlønner, og B.T. møder hende foran SuperBrugsen i Padborg. Sydjylland er området, hvor DF buldrede frem i 2015, men nu går partiet tilbage. Tove Nicolaisen er en af de vælgere, der er på vej fra DF til Socialdemokratiet.

»Kristian Thulesen Dahl har ikke holdt sine løfter. Han lovede, pensionisterne skulle have mere i pension. Og hvad har vi fået - 17 kr. mere om måneden. Det kan jeg se på min pensionsopgørelse. Jeg overvejer at stemme på Socialdemokratiet næste gang. Måske kan de gøre det bedre,« siger Tove Nicolaisen.

Tom Tønnies, pensionist fra Vejen, stemmer ikke DF, men ville gøre det, hvis pensionisterne fik flere penge.

»En kæmpe flok folkepensionister er frustrerede over, at de efter et langt arbejdsliv ikke får en pension, der når ydelser til sociale tilfælde til knæene. Jeg stemte Venstre sidst, men stemmer nok på Socialdemokratiet næste gang. Men hvis DF kunne sikre en folkepension på størrelse med kontanthjælp, så stemte jeg på dem,« siger han.

På Kristian Thulesen Dahls egen Facebook-side skorter det ikke på gode råd fra brugerne:

»Er du rød eller blå? Det må være tydeligt, hvis I skal have et godt valg,« skriver Lene Leimand.

»DF tog røven på folkepensionisterne med en latterlig forhøjelse på 17 kr. om måneden,« skriver Frede Olsen.

»Det koster at flirte med Mette,« mener Børge Pedersen.

»I har sovet alt for længe og kun lyttet til Lars Løkke. 80 pct. af den danske befolkning kan ikke lide ham længere. Jeg stemmer Nye Borgelige,« skriver Else Rasmussen.

»Hvor har man DF? Formanden har en en plan A og B! Plan A: Vil støtte Lars Løkke som statsministerkandidat! Plan B: Mette, du kender mit telefonnummer. Derfor bliver DF’ere forvirrede og frustrerede, formanden bør nok ta’ en snak med den tidligere formand,« skriver Carl Bække og hentyder til, at Pia Kjærsgaard klart var mere blå end Thulesen Dahl.

B.T. møder dog også partitro DF'ere i Padborg lige nord for den tyske grænse.

»Vi stemte DF sidst, og det gør vi også næste gang. Kristian Thulesen Dahl gør det godt, og han kan jo ikke gøre for, at han ikke kan få al sin politik igennem,« siger Connie Jessen, der er ude at handle med sin mand Hans Peter:

»Den hårde udlændingepolitik er meget vigtig. Men vi er ikke fristet af Nye Borgerlige. Så skal de i hvert fald have en ny formand. Pernille Vermund er for racistisk,« mener hun.

Preben Nielsen mener, det vil være en fejl at nedlægge regionsrådene, som DF anbefaler

Og Preben Nielsen, pensionist fra Padborg, siger:

»Jeg stemte DF sidst, og det gør jeg igen ved næste valg. Jeg tror, DF går tilbage, fordi de vil nedlægge regionsrådene. Det er jeg også selv imod. Jeg synes, sundhedsvæsenet fungerer udmærket, og jeg har selv gjort brug af det på det seneste. Men den hårde udlændingepolitik er meget nødvendig. Især hernede i grænselandet.«