42.800 kroner om måneden.

Det er den gennemsnitlige månedsløn for en dansk ikke-ledende sygeplejerske, hvis man skal tro den liberale tænketank CEPOS, som onsdag lagde netop det tal op på deres Facebook-side.

Facebook-opslaget har nu fået knap 5.000 kommentarer, hvor der står ting som 'Har anmeldt opslaget som fake information', 'Tror ikke, at min sygeplejerskedatter er enig!!' og 'Sikke noget vrøvl'.

B.T. har undersøgt tallet, som CEPOS skriver er taget fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Er det så et forkert tal? Det kræver en lille forklaring.

Lønnen er urimelig, fordi vi tjener mindre end andre faggrupper, som har en tilsvarende uddannelse og som ikke arbejder på skæve tidspunkter Grete Christensen, formand i DSR

Tallet 42.800 kroner er teknisk set ikke forkert. Men det baserer sig udelukkende på en enkelt måneds udbetalinger i 2021, nemlig januar.

Det kan man også læse med små hvide bogstaver nederst på CEPOS' infografik i en skriftstørrelse, der er cirka 10 gange mindre end tallet '42.800'.

Januar i år var den måned i danmarkshistorien, hvor sygeplejerskerne – altså dem i ikke-ledende stillinger – fik udbetalt den højeste gennemsnitlige månedsløn nogensinde. Helt præcist 42.817 kroner i gennemsnit.

Allerede måneden efter faldt gennemsnitslønnen til 41.978 kroner. Mere end 800 kroner. I marts var den godt 1.100 kroner lavere cirka og havnede på 41.703 kroner. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som B.T. har slået efter.

Den relativt høje løn i januar skyldes, at genetillæg fra jul og nytår hovedsagelig udbetales her. Ser man tilbage på tidligere år, så er januarlønnen generelt højere end andre måneder.

Sygeplejersker på strejke i 2008. På lørdag strejker de igen. Faggruppen kræver højere løn. Foto: Henning Bagger

Pandemien har også skabt øget behov for skæve vagter, som sandsynligvis også øger lønnen.

Direktøren i CEPOS, Martin Ågerup, forklarer, at tænketanken ikke var opmærksom på, at januar var en historisk vellønnet måned for danske sygeplejersker.

»Vi regnede ikke med, at der var væsentlig forskel på månederne. Når vi brugte januar, så er det, fordi den måned var den seneste, som man kunne se i systemet,« siger han.

Nej, det er den tredjeseneste måned. Du kan også se februar og marts, hvor lønnen er lavere. Hvorfor brugte I ikke dem?

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, mener, at sygeplejerskernes løn er urimeligt lav, selvom den ligger over 40.000 kroner om måneden. Foto: Emil Helms

»I opslaget linker vi til en artikel, og da den blev skrevet, så var januar den nyeste måned. Men vi kommer til at lave mere om det her også fremover, og så tager vi et gennemsnit over en vis periode,« siger Ågerup.

Men hvad er så den reelle gennemsnitlige månedsløn – som formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen kalder 'urimelig lav' – for en ikke-ledende sygeplejerske?

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor var den gennemsnitlige løn for hele 2020 lige præcis 40.656 kroner.

Det tal er for sygeplejersker ansat i regionerne og kommunerne i ikke-ledende stillinger. Det er inklusive grundløn, centralt aftalte tillæg, lokalt aftalte tillæg, særydelser (primært genetillæg), feriegodtgørelse og pension, men ikke overarbejde.

Direktør i CEPOS Martin Ågerup forklarer, at CEPOS nu vil regne løngennemsnit ud over en lidt længere periode, så man ikke igen præsenterer en månedsløn for en faggruppe, der er taget fra den måned, som har været fagets bedst lønnede måned i danmarkshistorien. Foto: Tobias Kobborg

På intet tidspunkt i hele 2020 var gennemsnitslønnen under 40.000 kroner. Heller ikke i de måneder, hvor pandemien endnu ikke havde ramt Danmark.

Sygeplejerskernes løn blev reguleret 1. oktober med 0,43 procent i regionerne og 0,79 procent i kommunerne.

Det er mindre end skolelærerne, men højere end pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. B.T har spurgt Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen til beløbet.

»Jeg synes, at alle de her opslag, som for eksempel CEPOS', om gennemsnitslønninger er med til at skabe forvirring. Det er ikke tal, som vores medlemmer kan genkende fra deres lønseddel,« siger hun.

Så meget tjener de offentlige faggrupper om måneden Skolelærere: 45.218 kroner Sygeplejersker: 41.703 kroner Pædagoger: 36.731 kroner Socialrådgivere, KL: 39.029 kroner Psykologer: 47.815 kroner Alle tallene er trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Alle tal er de gennemsnitlige lønninger for marts 2021. Tallene inkluderer grundløn, centralt aftalte tillæg, lokalt aftalte tillæg, særydelser (primært genetillæg), feriegodtgørelse og pension, men ikke overarbejde.

Men det er sådan, lønnen er. Har I så ikke at ansvar for at lære jeres medlemmer at forstå, hvad deres løn egentlig er?

»Jo, vi har et ansvar for at fortælle dem, hvad de tjener. Det synes jeg også, vi gør. Frustrationen kommer, når man som nyuddannet får den samme løn i otte år, inden man stiger i løn.«

Hvorfor er en gennemsnitsløn på mere end 40.000 urimelig?

»Lønnen er urimelig, fordi vi tjener mindre end andre faggrupper, som har en tilsvarende uddannelse, og som ikke arbejder på skæve tidspunkter.«

Tænker du på skolelærerne?

I marts måned 2021 tjente en ikke-ledende sygeplejerske 41.703 kroner i gennemsnit. Er det for lavt?

»Ja, skolelærerne er et godt eksempel. Skolelærerne tjener betydeligt mere (gennemsnitsløn på 45.218 kroner i marts 2021, red.), men de arbejder slet ikke på skæve tidspunkter. Det gør vi og tjener alligevel mindre.«

Cirka 3.400 kroner af sygeplejerskernes månedsløn er såkaldte særydelser. Det er reelt genetillæg, som kun udbetales, hvis sygeplejerskerne arbejder på skæve tidspunkter.

Skolelærerne får cirka 70 kroner om måneden i genetillæg.

Sygeplejerskerne har varslet strejke fra på lørdag.