Analyse: Mens Morten Messerschmidt søndag eftermiddag gik på scenen i Herning – få øjeblikke efter sin overbevisende formandssejr – begyndte skuffede DFere at forlade kongressalen i protest.



Et ældre partimedlem gik rundt og gav hånd til andre DFere på de bagerste rækker og sagde 'farvel, nu er jeg ikke medlem mere'.

Det er et lysende klart billede på, at der venter Morten Messerschmidt en stort set umulig opgave, hvis han skal samle stumperne af Dansk Folkeparti, uden at nogen i partitoppen smutter.

Tunge profiler som Martin Henriksen og i særdeleshed Liselott Blixt og Marie Krarup gik direkte ud til pressen og savede Messerschmidt midt over.

Splittelsen i Dansk Folkeparti er simpelthen så udtalt, at der ingen vej er tilbage: Messerschmidt må acceptere, at nogle i folketingsgruppen forlader partiet, før der kan komme ro på bagsmækken.

En entydig sejr for Messerschmidt er dog, at han ret overbevisende vandt formandsvalget med 60 procent af stemmerne og dermed fik et ganske stærkt mandat fra baglandet.

Det bliver vigtigt, nu hvor den virkelige magtkrig går i gang.

Messerschmidt skal sætte en nyt hold, en ny ledelse, og det kan ikke undgå at skabe kraftige rystelser i partitoppen.

Morten Messerschmidt bliver hyldet, efter han er blevet valgt til ny formand ved Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022.

Den mangeårige organisatoriske næstformand, Carl Christian Ebbesen, ryger ud, og Peter Kofod overtager hans plads.

Partisoldaten og finansordføreren René Christensen er det bedste bud på en ny politisk næstformand, efter han valgte side og offentligt støttede Messerschmidt som formand.

Peter Skaarup ligner en færdig mand på posten som gruppeformand. Her ville Pia Kjærsgaard være et godt bud på det nye Messerschmidt-hold.



Men som B.T. har beskrevet, så er protesten mod Pia Kjærsgaard stor i folketingsgruppen, efter hun i månedsvis har smidt brænde på DF-bålet med konflikter med Kristian Thulesen Dahl og Martin Henriksen.

Det bliver mere end svært at skabe sammenhold i folketingsgruppen, hvis man udpeger en gruppeformand, som halvdelen af gruppen vil fare i flint over.

Den egentlige magt ligger i partiets hovedbestyrelse, hvor fem medlemmer er på valg, mens de øvrige seks medlemmer har en plads på grund af deres post som for eksempel formand, næstformand eller gruppeformand.

Det er her, Messerschmidt nu vil sætte sig med et solidt flertal, så han kan kontrollere linjen i partiet – og vigtigst af alt sørge for, at et eventuelle oprør mod hans position ikke får luft under vingerne.

Der bliver et ualmindeligt barskt magtspil i Dansk Folkeparti, indtil det nye ledelseshold er sat. Og i det magtspil skal Messerschmidt undgå at få det til at ligne en decideret udrensning.