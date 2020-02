Hvis man tror, at den usexede udligningsreform ikke interesserer helt normale mennesker, så kan man godt tro om.

Mandag aften er flere hundrede fortørnede Gentofte-borgere mødt op i Byens Hus i Hellerup, hvor der er lagt op til debat om udligningsreformen. Faktisk er fremmødet så stort, at flere borgere må sidde på trapper og eller stå op.

Og de fremmødte er ikke glade.

Allerede før regeringen lagde sit udspil til et nyt udligningssystem frem, udpegede statsminister Mette Frederiksen særskilt Gentofte som de kommune, der bliver straffet hårdest.

De rige skal betale mere, lød det.

Hvis det står til regeringen, skal Gentofte Kommune aflevere 343 mio. kr. til andre kommuner oveni de 3,3 mia. kr., som den velhavende kommune allerede betaler i udligning i dag.

»Det er uværdigt, at landets statsminister hænger Gentofte ud som den store stygge ulv. Det er bare ikke fair. Det er nedværdigende og usselt over for de borgere, som bor her,« siger Gentoftes borgmester, Hans Toft (K).

Han står foran folkemængden til en debat med det socialdemokratiske folketingsmedlem Jeppe Bruus og den konservative Rasmus Jarlov.

»Vi mister så meget, at det vil få alvorlige konsekvenser. Vi bliver tvunget til at sætte kommuneskatten op. Når vi skal betale så meget, er det respektløst, at vi ikke kan få de beregninger, som ligger bag regeringens tal,« siger Hans Toft.

Borgerne bryder ud i høje klapsalver.

Hans Toft henviser til den massive kritik af regeringen for ikke at lægge beregningerne bag sit udspil frem for landets kommuner.

Regeringen lægger op til, at der skal omfordeles 1,6 mia. kr. mere fra "rige" kommuner til "fattige" kommuner.

I Gentofte betyde det f.eks., at kommunen kommer til at betale tæt på 50.000 kr. pr. borger til andre kommuner hvert år.

»Det svarer til, at en familie på to voksne og to børn betaler for en ny bil til en familie i en anden kommune,« siger Rasmus Jarlov.

Tilhørerne bryder kortvarigt ud i latter, inden de alvorlige ansigtsudtryk indfinder sig igen.

Rasmus Jarlov henviser til, at mange socialdemokratiske vestegnskommuner scorer fedt på regeringens udspil, mens de få konservative og Venstre-kommuner på Københavns vestegn skal betale.

»Jeg synes, det er slående, at den socialdemokratiske regering med næsten kirurgisk præcision tilgodeser sine egne borgmestre, mens de konservative nabokommuner skal betale,« siger Rasmus Jarlov.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem, Jeppe Bruus, er manden, som er kastet for løverne her i Hellerup. Her er ikke mange socialdemokrater til stede.

»Du svarer ikke på spørgsmålet. Det passer ikke,« lyder det flere gange fra salen, når han forsøger at svare på spørgsmål.

Han har dog et forsvar af regeringens udspil klar.

»Regeringens mission er, at den kommunale service skal være den samme, uanset hvor man bor i Danmark. Sådan er det ikke i dag, og derfor er vi nødt til at omfordele mere end i dag,« siger han.

Han afviser beskyldningen om, at regeringen forsøder sine egne borgmestre, mens Venstre- og Konservative kommuner skal betale gildet.

»Vi kigger ikke på borgmesterfarven og støber en så vigtig reform ud fra det. Det er absurd at påstå,« siger Jeppe Bruus.